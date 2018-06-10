Путин: Россия не выходила из клуба и ждет лидеров "семерки" в Москве

Президент РФ Владимир Путин, говоря о перспективах возвращения России в G8, заявил, что Россия не выходила из клуба и ждет лидеров "семерки" в Москве.

"Что касается возврата России в "семерку", "восьмерку" — мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех там видеть у нас, в Москве", — сказал Путин на пресс-конференции в Циндао по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества.

По его словам, по паритету покупательной способности, согласно данным МВФ, страны ШОС "уже больше, чем страны "семерки".

"Если в расчете на душу населения, что называется, семерочные страны побогаче, но объем экономики в странах ШОС больше. Ну и количество населения, конечно, больше намного — половина населения Земного шара", — отметил Путин.

Разногласия в "семерке"

Кроме того, Путин прокомментировал недавние разногласия между лидерами стран "большой семерки", назвав их рабочим процессом.

"Ну, чего не бывает. Когда я смотрю на то, как у нас происходят дискуссии в ЕврАзЭс, у нас тоже споры возникают. И тоже не все все сразу подписывают. Я думаю, что это обычная практика. Здесь нужно относиться к этому спокойно и без всякой иронии", — заявил российский президент.

"Безусловно, это тоже представляет интерес, это крупнейшие экономики", — добавил Путин.