Путин: Россия готова предоставить убежище бывшему главе ФБР Джеймсу Коми

Владимир Путин заявил, что Россия готова предоставить убежище бывшему директору ФБР Джеймсу Коми. Об этом президент РФ сказал в ходе ”прямой линии”.

Коми передал журналистам запись своих разговором с президентом США Дональдом Трампом, напомнил президент РФ. Поступок Коми, по мнению Путина, мало отличается от действий Эдварда Сноудена, пишет "Медуза".

Коми, по словам Путина, должен знать, что в России ему готовы предоставить убежище.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден передал СМИ информацию о программа слежки, применяемых Агентством национальной безопасности (АНБ) США.



С 2013 года Сноуден, которому в США грозит приговор за госизмену, живет в России.



Президент США Дональд Трамп уволили Джеймса Коми в начале мая. В начале июня Коми дал показания сенатскому комитету по разведке, фактически обвинив администрацию Трампа во лжи.



Коми также дал комитету письменные показания, основанные на записях его разговоров с Трампом. Эти записи также попали в американские СМИ.