Путин: Россия готова к взаимодействию с Эстонией на основе учета интересов друг друга

"Готовы к конструктивному взаимодействию с нашим соседом, с Эстонской Республикой, на основе уважения и учета интересов друг друга, — сказал глава государства, напомнив, что в Эстонии постоянно проживает много соотечественников. — Мы исходим из того, что на них в полной мере будут распространяться единые европейские стандарты в области прав человека".