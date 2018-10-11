Путин: Россия готова к взаимодействию с Эстонией на основе учета интересов друг друга

РФ готова к конструктивному взаимодействию с Эстонией и исходит из того, что права русскоязычного населения там будут соблюдаться. Об заявил президент РФ Владимир Путин, обращаясь к послу страны Маргусу Лайдре, на церемонии вручения верительных грамот.
"Готовы к конструктивному взаимодействию с нашим соседом, с Эстонской Республикой, на основе уважения и учета интересов друг друга, — сказал глава государства, напомнив, что в Эстонии постоянно проживает много соотечественников. — Мы исходим из того, что на них в полной мере будут распространяться единые европейские стандарты в области прав человека".