Путин: Россия будет отстаивать интересы цивилизованным способом

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет отстаивать свои интересы цивилизованным способом, не станет ни с кем воевать, передает корреспондент ”Газеты.Ru”.

”Мы не собираемся ни с кем спорить, ругаться, воевать, но исходим из того, что с нами тоже будут считаться и уважать наши законные интересы, законные права”, — сказал он работникам Лебединского горно-обогатительного комбината.

Путин добавил, что Россия является самой большой в мире страной по территории.

”У нас не может не быть своих интересов, мы собираемся их отстаивать, но законными, цивилизованными способами и методами”, — добавил он.

Ранее Владимир Путин заявил, что сняться в фильме Оливера Стоуна ”Интервью с Путиным” его убедил пресс-секретарь Дмитрий Песков.