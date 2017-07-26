Путин ратифицировал протокол к соглашению о размещении авиагруппы ВС России в Сирии

Президент России Владимир Путин ратифицировал протокол к соглашению о размещении авиационной группы ВС России на территории Сирии. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, передает Gazeta.ru.

”Ратифицировать протокол к Соглашению между Российской Федерацией и Сирийской Арабской Республикой о размещении авиационной группы Вооруженных сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики от 26 августа 2015 года, подписанный в городе Дамаске 18 января 2017 года”, — говорится в документе.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что четыре батальона военной полиции занимаются выполнением задач в зонах деэскалации в Сирии.

Шойгу также отметил, что эти батальоны были сформированы в Южном военном округе, и назвал одним из важных шагов по его усилению формирование здесь общевойсковой армии в марте 2017 года.