Путин рассказал Оливеру Стоуну про ядерную войну, НАТО и душ с геем

Президент Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну прокомментировал возможные последствия реальной ядерной войны с США. "Думаю, что этого бы никто не пережил", — заявил он. При этом Путин говорит, что не теряет надежды на улучшение отношений с США — это возможно всегда, "пока нас не понесут в белых тапках на кладбище".

Отрывок из интервью опубликован во вторник телеканалом Showtime. Полностью интервью Путина Стоуну покажут там в виде четырехсерийного фильма 12-15 июня. Ранее были опубликованы другие отрывки из этих бесед: например, Путин вспоминал, как предлагал президенту США Биллу Клинтону подумать о вступлении России в НАТО.

Нынешний отрывок также посвящен гипотетическому сценарию отношений США — но на сей раз конфронтационному. По данным издания Variety.com, в ходе подготовки интервью Путин и Стоун посмотрели известный художественный фильм режиссера Стэнли Кубрика "Доктор Стрейнджлав, или как я перестал бояться и полюбил бомбу" — знаменитую черную комедию о ядерном конфликте между СССР и США, который был развязан генералом-параноиком. Фильм вышел на экраны в разгар холодной войны в 1964 году и стал классикой политической сатиры.

"В случае "горячей" войны США доминировали бы?", — спросил Стоун президента России. "Думаю, что этого бы (войны) никто не пережил", — ответил Путин. (Цитата по РИА "Новости".).

Стоун также спросил, есть ли надежда на изменение к лучшему российско-американский отношений после победы президента США Дональда Трампа на выборах. По данным Variety, последний фрагмент интервью был снят в феврале 2017 года, когда Трамп уже около месяца был президентом США. Путин в интервью заявляет: "Надежда всегда есть. Пока нас не понесут в белых тапках на кладбище".

Издание The Daily Beast приводит еще одну цитату Путина о фильме Кубрика. Путин заметил, что режиссер "предвидел некоторые проблемы даже с технической точки зрения". "Дело в том, что с того времени мало изменилось. Единственная разница заключается в том, что современные системы вооружения становятся все более изощренными, более сложными. Но эти идеи ответного (применения) оружия и невозможности контроля таких систем вооружений, по-прежнему, верны по сей день. Это стало еще сложнее, еще опаснее", — подчеркнул российский лидер.

После просмотра "Доктора Стрейнджлава" Стоун подарил Путину DVD с фильмом, после чего президент России ушел, но тут же вернулся и продемонстрировал Стоуну, что тот дал ему только обложку от диска. Сам диск с фильмом продюсеры американского режиссера забыли положить в обложку. "Типичный американский подарок!" — пошутил Путин.

Путин объяснил агрессию НАТО

Президент РФ Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну заявил, что НАТО занимается "постоянным поиском внешнего врага", чтобы оправдать свое существование.

"Больше нет Восточного блока, нет больше Советского Союза. Зачем тогда существует НАТО? Мне кажется, чтобы оправдать свое существование, НАТО нужен внешний враг, идет постоянный поиск внешнего врага или какие-то провокации, чтобы назвать кого-то противником", — рассуждал президент.

Путин не стал бы принимать душ с геем

The Daily Beast приводит еще один отрывок из интервью — в нем Путин объясняет свою приверженность традиционным ценностям.

Стоун попросил президента представить себя принимающим душ на подводной лодке с мужчиной-геем: "Для вас это было бы проблемой?"

Путин в ответ заявил, что "не пошел бы с ним в душ", чтобы "не провоцировать". "Но, как вы знаете, я мастер дзюдо и самбо. И могу вам сказать, что, в качестве главы государства сегодня, я верю, что моя обязанность — защищать традиционные ценности и семейные ценности. Почему? Потому что от однополых браков не появляются дети. Бог (так) решил, и мы должны уделять внимание рождаемости в нашей стране. Мы должны укреплять семьи. Но это не значит, что возможны преследования кого бы то ни было".