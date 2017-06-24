Путин рассказал о связи своей работы в КГБ с нелегальной разведкой

Президент России Владимир Путин заявил, что его работа в КГБ СССР была связана с нелегальной разведкой. Его слова приводят ”Вести.Ru”.



”Вся моя работа в органах внешней разведки СССР была связана не просто со Службой внешней разведки, а именно с нелегальной разведкой. И я знаю, что это за люди. Это люди особые, особого качества, особых убеждений, это люди особого склада характера”, — рассказал Путин.

По словам президента, отказаться от текущей жизни, близких и родных и посвятить свою жизнь служению Отечеству может не каждый, передает Gazeta.ru.

”Это могут только избранные. Говорю это безо всякого без преувеличения. Вот с таким подходом к делу, с таким подходом к стране, к своему народу живут сотрудники нелегальной разведки. Это уникальные люди. Я желаю им счастья, благополучия, уверен, они услышат мои слова”, — добавил глава государства.

Ранее Путин рассказал об устройстве на работу в КГБ.