Путин рассказал о своих внуках

Президент России Владимир Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну рассказал, что у него уже есть внуки, сообщает телеканал CNN. Ранее российский лидер категорически отказывался обсуждать вопросы, связанные с его семьей.

Как отмечает телеканал, данная беседа произошла после хоккейного матча, в котором Путин принимал участие. Стоун спросил у президента: "Любите ли вы своих внуков?". Путин на это ответил положительно, но признал, что "у него не хватает времени на то, чтобы с ними играть".

Информация о семье Владимира Путина практически отсутствует, однако зарубежные агентства Reuters и Bloomberg называли Катерину Тихонову его младшей дочерью. Информацию об этом в интервью Reuters подтвердил Андрей Акимов, председатель правления "Газпромбанка" и член попечительского совета фонда "Иннопрактика", директором которого является Тихонова. При этом сам Путин прямо отвечать на вопрос о Катерине Тихоновой отказался.

Между тем "Иннопрактика" в 2015-2016 годах получила более 877 миллионов рублей от "Роснефти", "Транснефти" и "Росатома". В прошлом году фонд заключил контракты на сумму в 241 млн рублей, к маю 2017-го в портфеле компании появились еще два контракта на 142,6 млн рублей. Кроме того, фонд участвует в проекте научно-технологической долины МГУ, стоимость которой ранее оценивалась в 110 миллиардов рублей.

Недавно стало известно, что фонд Катерины Тихоновой зарегистрировал дочернюю компанию "Национальная ассоциация трансфера технологий". Директором новой организации назначен бывший помощник председателя и пресс-секретарь Суда по интеллектуальным правам Егор Шпицын. Вторым учредителем ассоциации стал работающий при Роспатенте Федеральный институт промышленной собственности. Предполагается, что новая организация займется правовым обеспечением трансфера технологий, подготовкой кадров и информационным обеспечением.

Напомним, в беседе с Оливером Стоуном Путин поделился и другими откровениями. В частности, президент рассказал, что в 2000 году он предлагал бывшему американскому лидеру Биллу Клинтону рассмотреть возможность вступления России в НАТО. Клинтон, по его словам, ответил: "Ну а что же, я не против". На вопрос Стоуна о том, подала ли тогда Россия заявку на вступление в альянс, Путин рассмеялся.

Режиссер также обсудил с Путиным бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Путин отметил, что не считает бывшего агента Эдварда Сноудена, разоблачившего методы АНБ, предателем. "Сноуден не предатель. Он не предал интересы своей страны, он не передал другой стране ни одной информации, которая бы наносила ущерб его народу", — заявил он. В то же время глава государства добавил, что не одобряет действия Сноудена. Если Сноудену что-то не нравилось в его работе, он должен был просто уйти в отставку, считает он.

Кроме того, президент РФ рассказал Стоуну о попытках покушения на свою жизнь: их, по его словам, было пять. Президент РФ по этому случаю вспомнил свой разговор с бывшим кубинским лидером Фиделем Кастро о покушениях на его жизнь. "Он сказал мне: "Ты знаешь почему я еще жив? Потому что я всегда лично занимался вопросами своей безопасности". Поэтому и я делаю свою работу. И мои сотрудники службы безопасности делают свою, и пока у них это получается успешно".