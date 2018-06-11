Путин рассказал о своей отставке и отказе баллотироваться

Президент РФ Владимир Путин принял участие в съемках документального фильма Веры Кричевской "Дело Собчака". Фильм рассказывает подробности и неизвестные страницы отношений Анатолия Собчака с Борисом Ельциным, о назначении Владимира Путина помощником мэра, о здоровье мэра Ленинграда.

Владимир Путин в интервью автору фильма рассказал, что во время событий путча 1991 года подал в отставку. Путин отметил, что "не мог быть одновременно" и на стороне Ельцина, и стороне силовиков. Он добавил, что сказал тогда Собчаку, что не может "метаться туда-сюда". После звонка Собчака председатель КГБ Владимир Крючков освободил Путина от службы через несколько дней, пишет РИА Новости. Путин занимал в это время должность главы комитета по внешним связям мэрии Ленинграда.

В 1996 году Путин отказался поддержать заместителя Собчака Владимира Яковлева на выборах губернатора Петербурга. Путин ответил Яковлеву, что для него невозможно "баллотироваться одной командой" с ним.

В 1997 году Генеральная прокуратура обвинила Собчака в злоупотреблениях на посту мэра. Путин подтвердил, что в этот момент Анатолий Собчак был тяжело болен. "Он не гримасничал на больничной койке и ничего не имитировал. Его надо было лечить", — сказал Путин.