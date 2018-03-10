Путин рассказал о работе Пескова, который несет ”пургу” и "скачках на медведе"

Президент России Владимир Путин в интервью американскому телеканалу NBC иронично отметил, что его пресс-секретарь Дмитрий Песков ”иногда несет пургу”. Текст интервью опубликован на сайте Кремля.

Путин заявил журналистке Мегин Келли, что не может отвечать за все заявления сотрудников администрации президента, пишет Gazeta.

”У нас две тысячи сотрудников администрации, неужели Вы думаете, что я каждого контролирую? Вон Песков сидит напротив, мой пресс-секретарь, он несет иногда такую ”пургу”, я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?” — признался Путин.

О преемнике

Журналистка телеканала Мегин Келли поинтересовалась, присмотрел ли Путин ”какого‑нибудь последователя”.

”Я с 2000 года об этом думаю. Думать не вредно, но в конечном итоге выбор все равно будет за российским народом. Все равно, симпатизирую я кому‑то или, наоборот, мне кто‑то не нравится, кандидаты придут на выборы, и в конечном итоге окончательное решение примут граждане Российской Федерации”, — ответил глава государства.

Также журналистка спросила Путина, какое наследие он надеется оставить после себя.

”Я просто уверен, что Россия приобретет дополнительную мощную динамику развития, будет устойчивой, со сбалансированной демократией, с хорошими перспективами использования последних достижений технологической революции. Мы будем и дальше работать над совершенствованием нашей политической системы, судебной системы”, — сказал Путин.

По словам главы государства, все это будет укреплять ”и единство Российской Федерации, и единство нашего народа”.

Ранее Мегин Келии после интервью с Путиным заявил, что его ”перемудрить невозможно”.

Готов ли помиловать Навального?

По словам Путина, он готов сотрудничать с оппозицией, чтобы сделать Россию ”более сильной, конкурентоспособной страной”. Так он ответил на вопрос о том, готов ли помиловать Алексея Навального, чтобы оппозиционер смог участвовать в выборах, пишет Дождь.

”Я бы хотел сотрудничать с этими людьми и готов это делать, чтобы попытаться сделать нашу страну сильнее, более конкурентноспособной, более эффективной страной, самодостаточной”, — сказал Путин в интервью NBC (цитата по РИА Новости).

На повторный вопрос о возможности помилования Навального, Путин сказал: ”Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает”.

Позже на сайте Кремля появилась расшифровка интервью Путина с журналисткой NBC Мегин Келли. Она спросила президента России, как ”кто-то вроде Владимира Путина, который столь популярен в России, как вы, мог бы почувствовать хоть какую-то угрозу от Навального”. Журналистка также спросила, могли бы они с Навальным стать партнерами и ”позволить ему стать вызовом для вас”.

”Вопрос о том, с кем я мог бы сотрудничать, с кем бы я не хотел сотрудничать, — я вам могу сказать абсолютно откровенно: я хотел бы сотрудничать с теми людьми, и готов это делать, которые стремятся к тому, чтобы Россия стала сильнее, эффективнее, стала конкурентоспособной страной, самодостаточной. Но для этого у людей, о которых мы с вами говорим, должна быть ясная, чёткая программа действий, направленных на развитие страны в современных условиях. Такие люди есть, в том числе и…”, — сказал Путин.

На вопрос, почему он не помиловал Навального, Путин ответил, что ”исключений здесь нет ни для кого”. Он отметил, что разговор идет не о помиловании, а ”об определенных политических силах”.

”У них нет программы развития страны. У них что положительного есть и что мне в принципе нравится? Это то, что они вскрывают проблемы, и это хорошо на самом деле, это правильно, и это нужно делать. Но для позитивного развития страны этого недостаточно, совсем недостаточно. Потому что только сосредоточить своё внимание на проблемах, это не просто мало, а это даже опасно, потому что это может вести к определённым разрушениям, а нам нужно созидание”, — сказал Путин.

"Скачки на медведе"

Президент прокомментировал появление в прессе, в том числе западной, своих фотографий без рубашки верхом на лошади. Вопрос был связан с предыдущим — интервьюер Мегин Келли поинтересовалась у российского лидера, насколько важно, будучи президентом, создавать впечатление силы, "проецировать силу", пишет новостной портал Vesti.ru.

"Важно не создавать впечатление (силы), а проявлять ее", — сказал в ответ Путин. По его словам, очень важно и то, что именно мы понимаем под силой.

"Это не просто стучать кулаками и громко кричать. Я считаю, что сила имеет несколько измерений. Первое: человек должен быть убежден в правоте того, что он делает. И второе: он должен быть готов идти до конца в достижении целей, которые перед собой ставит".

Снимки же на фоне природы, в том числе верхом на лошади, по словам Путина, не отбираются специально — их выбирают для публикации журналисты, ими делятся пользователи Интернета.

"Я отдыхаю. Есть ваши российские коллеги, есть Интернет. Но так, чтобы это совсем уж целенаправленно — мы это не делаем. Берут то, что нравится, — объяснил Путин. — У меня очень много фотографий в рабочей обстановке, в бумагах, в кабинете, но это никому не интересно".

"Вы хотите сказать, им нравятся фотографии без рубашки?" — спросила, засмеявшись, Келли.

"Вы знаете, я видел свои фотографии, когда я скачу на медведе. Но я на медведе пока не скакал. Но фотографии такие есть", — сказал российский президент.

Интервью в поном объеме можно прочитать здесь.