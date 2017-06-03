Путин рассказал о намерении вступить в НАТО при Клинтоне

Президент России Владимир Путин сообщил, что предлагал экс-президенту США Биллу Клинтону рассмотреть возможность вступления России в НАТО. Об этом он рассказал в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну.

”Я помню одну из наших последних встреч с президентом Клинтоном, когда еще Клинтон был президентом. Он приезжал в Москву, и я в ходе дискуссии сказал: ”Ну, а может быть посмотреть такой вариант, что Россия может быть вступит в НАТО”. Клинтон ответил: ”Ну а что же, я не против”, — цитирует Путина ТАСС.

Путин отметил, что в этот момент ”вся американская делегация очень занервничала”.

Ранее сообщалось, что в фильме Стоуна будет рассказываться о том, как Путин воспринимал события в мире с момента прихода к власти в 2000 году.