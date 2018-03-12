12.03.2018, 08:10

Путин рассказал о готовности сбить "захваченный" самолет в день открытия Олимпиады в Сочи

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РБК
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

В фильме ”Путин” президент и глава ФСБ рассказывают, что перед открытием Игр в Сочи боевая авиация перехватывала пассажирский самолет, на котором, как предполагалось, был террорист. История оказалась ”выходкой” пьяного пассажира, пишет РБК.

Перед открытием Олимпийских игр в Сочи боевая авиация поднималась для перехвата пассажирского лайнера, который по первым сообщениям был захвачен террористом. Впоследствии выяснилось, что действия ”террориста” были ”пьяной выходкой”. Об этом в фильме ”Путин” Андрея Кондрашова рассказал президент Владимир Путин.

Речь идет о Boing 737-700 Pegasus Airlines, летевшем из Харькова в Стамбул, на борту самолета были 110 пассажиров.

”У нас был прием перед открытием Олимпиады вместе с представителями МОК, мы сели в автобус и поехали на стадион ”Фишт”. Где-то на середине пути адъютант передал мне телефон, звонил агент <…> из штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр”, — рассказал Путин в фильме.

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Сотрудник штаба передал ему, что был ”захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул”. ”Захватчики самолета требуют посадки в Сочи”, — сказал президент.

Глава ФСБ Александр Бортников, также участвующий в фильме, рассказал, что было принято решение​ ”поднять боевую авиацию для того, чтобы контролировать полет самолета”. ”Счет шел на считанные минуты”. — отметил он.

”Я спросил, что вы предлагаете? И ответ ожидаемый, в соответствии с планом, предусмотренным на случай подобного развития ситуации. Сбить”. — сказал Путин. По его словам, он отдал приказ ”действовать в соответствии с планом”.

Как рассказал Путин, через пять-семь минут раздался второй звонок и тот же самый сотрудник по линии руководителя штаба по безопасности сказал, что это ”была пьяная выходка”. В итоге самолет удачно сел в Турции.

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