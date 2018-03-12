Путин рассказал о готовности сбить "захваченный" самолет в день открытия Олимпиады в Сочи

В фильме ”Путин” президент и глава ФСБ рассказывают, что перед открытием Игр в Сочи боевая авиация перехватывала пассажирский самолет, на котором, как предполагалось, был террорист. История оказалась ”выходкой” пьяного пассажира, пишет РБК.

Перед открытием Олимпийских игр в Сочи боевая авиация поднималась для перехвата пассажирского лайнера, который по первым сообщениям был захвачен террористом. Впоследствии выяснилось, что действия ”террориста” были ”пьяной выходкой”. Об этом в фильме ”Путин” Андрея Кондрашова рассказал президент Владимир Путин.

Речь идет о Boing 737-700 Pegasus Airlines, летевшем из Харькова в Стамбул, на борту самолета были 110 пассажиров.

”У нас был прием перед открытием Олимпиады вместе с представителями МОК, мы сели в автобус и поехали на стадион ”Фишт”. Где-то на середине пути адъютант передал мне телефон, звонил агент <…> из штаба по обеспечению безопасности Олимпийских игр”, — рассказал Путин в фильме.

Сотрудник штаба передал ему, что был ”захвачен самолет, который должен следовать из Украины в Стамбул”. ”Захватчики самолета требуют посадки в Сочи”, — сказал президент.

Глава ФСБ Александр Бортников, также участвующий в фильме, рассказал, что было принято решение​ ”поднять боевую авиацию для того, чтобы контролировать полет самолета”. ”Счет шел на считанные минуты”. — отметил он.

”Я спросил, что вы предлагаете? И ответ ожидаемый, в соответствии с планом, предусмотренным на случай подобного развития ситуации. Сбить”. — сказал Путин. По его словам, он отдал приказ ”действовать в соответствии с планом”.

Как рассказал Путин, через пять-семь минут раздался второй звонок и тот же самый сотрудник по линии руководителя штаба по безопасности сказал, что это ”была пьяная выходка”. В итоге самолет удачно сел в Турции.