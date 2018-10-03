Путин рассказал о "деле Скрипалей", сравнив разведчиков с проститутками

Что касается обвинения британской стороной России в причастности к отравлению Скрипалей, Путин подчеркнул, что "никому не нужно" было травить Сергея Скрипаля и других жителей Великобритании.

"Вы хотите сказать, что мы еще какого-то бездомного человека там отравили что ли?" — прокомментировал Путин слова модератора пленарки Российской энергетической недели, который упомянул, что от того же нервно-паралитического газа, который, по данным Великобритании, использовался в покушении на Скрипалей, есть и другие пострадавшие.

"Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, я просто удивляюсь: приехали какие-то мужики и начали травить бомжей там у вас в Великобритании. Что за бред? В очистке что ли они работают, нет?" — добавил Путин.

"Никому не нужно [было там никого] травить. Этот Скрипаль, он предатель, как я сказал, его поймали, он наказан был, отсидел в общей сложности пять лет в тюрьме, мы его выпустили. Все. Он уехал, еще сотрудничать продолжал, консультировал какие-то спецслужбы, ну и что?" — подчеркнул президент РФ.

Он выразил удивление, что модератор энергетического форума поднял эту тему. "Мы сейчас о чем с вами говорим — о нефти, газе или шпионаже?" — обратился Путин к ведущему и предложил перейти к основной повестке дня.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта в британском городе Солсбери. Они были госпитализированы и долгое время находились в коме. Великобритания официально обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок".

По данным британской стороны, россияне Александр Петров и Руслан Боширов, имеющие отношение к российским спецслужбам, нанесли "Новичок" на дверную ручку дома Сергея Скрипаля. Следователи уточнили, что имена подозреваемых ненастоящие. Впоследствии российское издание The Insider совместно с расследовательской группой Bellingcat нашли в открытых источниках данные, подтверждающие связь Петрова со спецслужбами, и выяснили, что Бошировым на самом деле является 39-летний полковник ГРУ Анатолий Чепига. Он в 1995 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) и в 2014 получил звание Героя России за участие в спецоперациях в Крыму и эвакуации экс-президента Украины Виктора Януковича в Россию.

В Кремле заявили что ничего не знают о Петрове и Боширове, а они сами в интервью RT назвали себя "простыми туристами"

Сергей Скрипаль был осужден за госизмену в 2006 году, по обвинению в шпионаже на британские спецслужбы. В 2010 году его помиловал президент Дмитрий Медведев вместе с еще тремя россиянами, осужденными за измену, — Игорем Сутягиным, Александром Запорожским и Геннадием Василенко. Их обменяли на задержанных в США российских агентов.