03.10.2018, 17:39

Путин рассказал о "деле Скрипалей", сравнив разведчиков с проститутками

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NEWSru.com
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Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: LUDOVIC MARIN, AFP

Президент РФ Владимир Путин назвал подонком и предателем экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, вместе с дочерью Юлией отравленного в Солсбери в начале марта. Глава государства добавил, что между шпионами и проститутками есть много общего, и они играют важную роль в обществе. Выступая на пленарном заседании форума "Российская энергетическая неделя", президент также заявил, что Москва не причастна ни к каким отравлениям.

"Некоторые информационные источники проталкивают мысль, что господин Скрипаль — чуть ли не правозащитник. Он просто шпион, предатель Родины", — заявил Путин, отвечая на вопрос об антироссийских санкциях и деле Скрипалей. "Он просто подонок, вот и все", — цитирует ТАСС президента. По его словам, так к предателям относятся в любой стране.

По мнению российского лидера, этот скандал раздувается искусственно. "Вокруг этого развернули целую информационную кампанию", — констатировал он. "Я думаю, что это пройдет когда-нибудь. Надеюсь, что это закончится, и чем быстрее это закончится, тем лучше". — выразил надежду Путин.

Также глава государства напомнил о предложениях Москвы провести совместное расследование инцидента в Солсбери, в том числе в рамках соглашения о помощи по уголовным делам с Великобританией.

Высказался президент и о шпионаже в целом. "А возня между спецслужбами — это что, вчера родилось что ли? Как известно, шпионаж, как и проституция — одна из важнейших профессий в мире. Никто это не закрывал и закрыть пока не в состоянии", — отметил президент.

Что касается обвинения британской стороной России в причастности к отравлению Скрипалей, Путин подчеркнул, что "никому не нужно" было травить Сергея Скрипаля и других жителей Великобритании.

"Вы хотите сказать, что мы еще какого-то бездомного человека там отравили что ли?" — прокомментировал Путин слова модератора пленарки Российской энергетической недели, который упомянул, что от того же нервно-паралитического газа, который, по данным Великобритании, использовался в покушении на Скрипалей, есть и другие пострадавшие.

"Я иногда смотрю на то, что происходит вокруг этого дела, я просто удивляюсь: приехали какие-то мужики и начали травить бомжей там у вас в Великобритании. Что за бред? В очистке что ли они работают, нет?" — добавил Путин.

"Никому не нужно [было там никого] травить. Этот Скрипаль, он предатель, как я сказал, его поймали, он наказан был, отсидел в общей сложности пять лет в тюрьме, мы его выпустили. Все. Он уехал, еще сотрудничать продолжал, консультировал какие-то спецслужбы, ну и что?" — подчеркнул президент РФ.

Он выразил удивление, что модератор энергетического форума поднял эту тему. "Мы сейчас о чем с вами говорим — о нефти, газе или шпионаже?" — обратился Путин к ведущему и предложил перейти к основной повестке дня.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили 4 марта в британском городе Солсбери. Они были госпитализированы и долгое время находились в коме. Великобритания официально обвинила Россию в причастности к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом семейства "Новичок".

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По данным британской стороны, россияне Александр Петров и Руслан Боширов, имеющие отношение к российским спецслужбам, нанесли "Новичок" на дверную ручку дома Сергея Скрипаля. Следователи уточнили, что имена подозреваемых ненастоящие. Впоследствии российское издание The Insider совместно с расследовательской группой Bellingcat нашли в открытых источниках данные, подтверждающие связь Петрова со спецслужбами, и выяснили, что Бошировым на самом деле является 39-летний полковник ГРУ Анатолий Чепига. Он в 1995 году окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище (ДВОКУ) и в 2014 получил звание Героя России за участие в спецоперациях в Крыму и эвакуации экс-президента Украины Виктора Януковича в Россию.

В Кремле заявили что ничего не знают о Петрове и Боширове, а они сами в интервью RT назвали себя "простыми туристами"

Сергей Скрипаль был осужден за госизмену в 2006 году, по обвинению в шпионаже на британские спецслужбы. В 2010 году его помиловал президент Дмитрий Медведев вместе с еще тремя россиянами, осужденными за измену, — Игорем Сутягиным, Александром Запорожским и Геннадием Василенко. Их обменяли на задержанных в США российских агентов.

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