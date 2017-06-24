Путин рассказал, как правильно писать новости

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с детьми в детском центре ”Артек” рассказал о том, как правильно писать новости, передает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

Во время встречи девочка Таня Бондарь из Донецка рассказала главе государства, что попала в медиаотряд, где дают интересные задания.

”По каким критериям оценивать события, вот мне кажется это очень важно. Может быть, это самое главное, правда? И делать так, чтобы вот как здесь одна (участница встречи. — ”Газета.Ru” ) из ”Артека” сказала, чтобы было не обидно тем, в отношении кого они делают и пишут свои репортажи, да?”, — сказал Путин.

После того как девочка согласилась с ним, президент отметил, что у них есть общий конструктивный подход к работе СМИ.