Путин рассказал, как должна развиваться демократия в России

Президент России Владимир Путин в интервью режиссеру Оливеру Стоуну в фильме, показанном на телеканале Showtime, сказал, что общество в России должно развиваться поэтапно, передает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

”Конечно, невозможно себе представить, что с сегодня на завтра у нас наступят такие же порядки как в США, во Франции или Германии. Общество и государство, как любой живой организм, должны развиваться постепенно, поэтапно. Вот это и есть нормальный процесс развития”, — заявил российский лидер.

В подтверждение своих слов Путин напомнил, что в течение почти тысячи лет российское государство складывалось как монархия, затем произошла так называемая революция 1917 года, когда к власти пришли коммунисты. И только в начале 90-х годов произошли события, которые положили начало новому, демократическому этапу развития России.

Ранее Владимир Путин сказал, что ни у кого не должно быть никаких сомнений в том, что Россия развивается демократическим путем.

В России четырехсерийный фильм ”Интервью с Путиным” 19–22 июня покажет Первый канал.