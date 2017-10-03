03.10.2017, 19:40

Путин рассказал, что должно лежать в основе отношений России и США

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Gazeta.ru
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Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешний уровень двусторонних отношений России и США не может вызывать удовлетворения, передает РИА ”Новости”. Об этом он заявил на церемонии вручения верительных грамот от новых послов 20 стран, передает Gazeta.ru.

”Мы выступаем за конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество. Убеждены, что в его основе должны быть неукоснительное следование принципам равенства, уважение национальных интересов, невмешательства во внутренние дела”, — отметил российский лидер.

Ранее в Кремле выразили надежду на то, что новый посол США в России Джон Хантсман внесет вклад в ”реставрацию” двусторонних отношений.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин является сторонником реанимации отношений между Россией и США.

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