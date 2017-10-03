Путин рассказал, что должно лежать в основе отношений России и США

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешний уровень двусторонних отношений России и США не может вызывать удовлетворения, передает РИА ”Новости”. Об этом он заявил на церемонии вручения верительных грамот от новых послов 20 стран, передает Gazeta.ru.

”Мы выступаем за конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество. Убеждены, что в его основе должны быть неукоснительное следование принципам равенства, уважение национальных интересов, невмешательства во внутренние дела”, — отметил российский лидер.

Ранее в Кремле выразили надежду на то, что новый посол США в России Джон Хантсман внесет вклад в ”реставрацию” двусторонних отношений.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин является сторонником реанимации отношений между Россией и США.