06.06.2018, 07:37

Путин рассчитывает на постепенное снятие санкций с РФ и нормализацию отношений с Западом

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NEWSru.com
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Putin
PutinFoto: SERGEI BOBYLYOV, AFP

Президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что антироссийские санкции постепенно будут сниматься, и отношения России с США и другими странами, которые их ввели, нормализуются. Об этом глава государства заявил в интервью Медиакорпорации Китая, опубликованном на ее сайте в преддверии своего визита в КНР.

"Исхожу из того, что все-таки здравый смысл восторжествует, что все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики, будут постепенно сниматься, и мы нормализуем наши отношения со всеми партнерами, в том числе и с Соединенными Штатами, и другими странами, которые пошли у них на поводу и эти санкции применяют", — сказал Путин.

"Кстати говоря, те, кто, как я выразился, пошли на поводу у Соединенных Штатов, они сами начинают страдать от того, что Соединенные Штаты начинают применять [санкции] и в отношении этих стран", — заметил глава государства.

Президент отметил, что упоминает об этом не для того, чтобы "порадоваться и поиронизировать", но "это все говорит о том, что эти средства не могут быть универсальными и рано или поздно станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив". "В конечном итоге рассчитываю, что так или иначе у нас отношения нормализуются", — подытожил он.

"Наличие каких-то ограничений и санкций нас не удивляет, нас это не пугает и никогда не заставит нас отказаться от самостоятельного, суверенного пути развития", — заверил Путин.

Президент РФ дал эксклюзивное интервью гендиректору Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюну. Беседа состоялась в Москве вечером 31 мая, в преддверии визита российского лидера в Китай для участия в заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Циндао.

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