Путин пытается сместить Порошенко? Порошенко пытается сорвать выборы? Две версии конфликта в Керченском проливе

”Если дело пойдет по военному сценарию, это только взбодрит администрацию Порошенко, который, по данным опросов, идет далеко позади лидера избирательной гонки, бывшего премьера Юлии Тимошенко, — пишет журналист. — Российская угроза — ключевой пункт трехчастной предвыборной повестки Порошенко, которая зафиксирована на плакатах, висящих по всей стране: армия, язык, вера”. По подсчетам социологов, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Порошенко мог бы расчитывать в лучшем случае на третье место, уступая не только Тимошенко, но и актеру-комику Владимиру Зеленскому.
Корреспондент радио ”Свобода” Кристофер Миллер цитирует депутата Сергея Лещенко, который избирался в нынешний состав Рады от ”Блока Петра Порошенко”, но теперь критикует президента. Лещенко считает, что президент хочет перенести выборы на следующую осень, когда ослабнет эффект от недавнего повышения тарифов ЖКХ.
Член украинского парламента Сергей Лещенко делится любопытными мыслями и предсказаниями. Он полагает, что Порошенко добьется одобрения военного положения, и президентские выборы отложат до осени, чтобы провести их одновременно с парламентскими. Так Порошенко получит больше шансов на переизбрание.
Журналист ”Би-би-си” на Украине Джонах Фишер перед голосованием по военному положению в Раде задается тремя вопросами. Почему сейчас, а не раньше? Чем поможет режим военного положения? Будут ли отложены выборы?
Украинский парламент, вероятно, одобрит военное положение.Ключевые вопросы:1. Почему сейчас, а не в 2014/15 (когда шли боевые действия на востоке Украины)?2. Что военное положение позволит им предпринять против России такого, чего они не могли сделать раньше?3. Будут ли отложены мартовские президентские выборы?
Франк Нинхузен из Süddeutsche Zeitung полагает, что военное положение действительно может помочь если не поднять рейтинг Порошенко, то хотя бы отсрочить его уход с поста президента. Хотя в своем обращении к украинцам Порошенко пообещал не откладывать выборы, его критики считают это недостаточной гарантией их проведения, ведь срок действия военного положения может быть продлен в любой момент.
Мэтью Рожански, директор Института Кеннана в Вашингтоне, полагает, что обострение конфликта может быть выгодно и Москве, и Киеву. ”Путин умеет отвлекать внимание граждан с помощью патриотизма, а у Порошенко действительно нелегкие времена”, — заключает Рожански.