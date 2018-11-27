Путин пытается сместить Порошенко? Порошенко пытается сорвать выборы? Две версии конфликта в Керченском проливе

С Энн Эпплбаум согласен Герхард Гнаук, корреспондент влиятельной немецкой газеты Frankfurter Allgemeine в Восточной Европе. Его колонка о керченском кризисе называется ”Удобный момент для Москвы”. К международным факторам, которые могли способствовать кризису, он добавляет ослабление позиций Ангелы Меркель, изменение политики Турции, которая после попытки военного переворота 2016 года вновь сблизилась с Россией, а также конфликт Польши с Евросоюзом, мешающий сформировать единую позицию по украинскому вопросу.

У Варшавы и Киева есть свои собственные разногласия по историческим вопросам. Непросты отношения Украины и с Венгрией — из-за положения венгров в Закарпатье. При такой международной обстановке в России могли посчитать, что западные страны не станут активно заступаться за Украину.

В своей колонке Гнаук пишет, что Порошенко подорвал ”новый имперский проект Владимира Путина” и сохранил курс на сближение с НАТО и ЕС. На прошлой неделе Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому в Конституцию будут внесены поправки о ”европейской идентичности украинского народа”, а парламент будет обязан заниматься вступлением Украины в эти организации. Гнаук, как и многие другие западные авторы, вспоминает также конфликт вокруг автокефалии украинской церкви, которая, по его мнению, волнует не только церковную, но и светскую российскую власть. По его мнению, решение о военном положении на Украине стало вынужденным: больше всего его ждала именно Россия, и благодаря ему она может поставить под сомнение легитимность будущих президентских выборов на Украине.

Обозреватель немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Франк Нинхузен пишет, в свою очередь, что обострение конфликта с Украиной может вновь отвлечь граждан России от других трудностей. ”На фоне усталости от войны в Сирии для все большего числа россиян на первый план выходят социальные проблемы — низкие пенсии, плохое образование, некачественное здравоохранение”, — отмечает Нинхузен. В такой ситуации, по его мнению, новое обострение на Украине может быть как нельзя кстати.

Версия 2: Порошенко пытается удержаться у власти

Журналист Frankfurter Allgemeine Герхард Гнаук отвергает версию о том, что конфликт в Керченском проливе может быть выгоден прежде всего Петру Порошенко, но все же именно с нее начинает свою заметку. Гнаук признает, что именно эта гипотеза распространилась быстрее всего. В ее пользу высказывается Оливер Кэролл, московский корреспондент британской газеты The Independent. Он сомневается в том, что военное положение на Украине нужно кому-то в большей степени, чем действующему президенту страны.