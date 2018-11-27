27.11.2018, 07:40

Путин пытается сместить Порошенко? Порошенко пытается сорвать выборы? Две версии конфликта в Керченском проливе

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Дмитрий Карцев
Дмитрий Карцев
EST 4
Ukraina
UkrainaFoto: TASS

После обострения конфликта с Россией, начавшегося из-за попытки украинских кораблей пройти через Керченский пролив, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о военном положении, который позволяет ограничить избирательные права граждан, пишет Медуза.

На 31 марта 2019 года намечены президентские выборы на Украине, но Порошенко пообещал, что военное положение будет отменено до начала избирательной кампании. Западные эксперты спорят о том, какие мотивы реально стоят за происходящим — стремление России дестабилизировать ситуацию на Украине или попытка Порошенко удержать власть.

Версия 1: Россия пытается подорвать стабильность на Украине и надавить на Порошенко

Такое предположение высказала американская публицистка Энн Эпплбаум, автор популярных в США книг об истории СССР, в том числе о Голодоморе, который Сенат в октябре признал геноцидом украинского народа. По ее мнению, цель Москвы — дестабилизировать ситуацию на Украине в тот момент, когда такие мировые игроки, как США и Великобритания, заняты своими делами.

Мое предположение: пока Трамп разбирается с последствиями промежуточных выборов, а Великобритания — с ”Брекзитом”, самое время подорвать стабильность на Украине в преддверии выборов.

С Энн Эпплбаум согласен Герхард Гнаук, корреспондент влиятельной немецкой газеты Frankfurter Allgemeine в Восточной Европе. Его колонка о керченском кризисе называется ”Удобный момент для Москвы”. К международным факторам, которые могли способствовать кризису, он добавляет ослабление позиций Ангелы Меркель, изменение политики Турции, которая после попытки военного переворота 2016 года вновь сблизилась с Россией, а также конфликт Польши с Евросоюзом, мешающий сформировать единую позицию по украинскому вопросу.

У Варшавы и Киева есть свои собственные разногласия по историческим вопросам. Непросты отношения Украины и с Венгрией — из-за положения венгров в Закарпатье. При такой международной обстановке в России могли посчитать, что западные страны не станут активно заступаться за Украину.

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В своей колонке Гнаук пишет, что Порошенко подорвал ”новый имперский проект Владимира Путина” и сохранил курс на сближение с НАТО и ЕС. На прошлой неделе Верховная Рада одобрила в первом чтении законопроект, согласно которому в Конституцию будут внесены поправки о ”европейской идентичности украинского народа”, а парламент будет обязан заниматься вступлением Украины в эти организации. Гнаук, как и многие другие западные авторы, вспоминает также конфликт вокруг автокефалии украинской церкви, которая, по его мнению, волнует не только церковную, но и светскую российскую власть. По его мнению, решение о военном положении на Украине стало вынужденным: больше всего его ждала именно Россия, и благодаря ему она может поставить под сомнение легитимность будущих президентских выборов на Украине.

Обозреватель немецкой газеты Süddeutsche Zeitung Франк Нинхузен пишет, в свою очередь, что обострение конфликта с Украиной может вновь отвлечь граждан России от других трудностей. ”На фоне усталости от войны в Сирии для все большего числа россиян на первый план выходят социальные проблемы — низкие пенсии, плохое образование, некачественное здравоохранение”, — отмечает Нинхузен. В такой ситуации, по его мнению, новое обострение на Украине может быть как нельзя кстати.

Версия 2: Порошенко пытается удержаться у власти

Журналист Frankfurter Allgemeine Герхард Гнаук отвергает версию о том, что конфликт в Керченском проливе может быть выгоден прежде всего Петру Порошенко, но все же именно с нее начинает свою заметку. Гнаук признает, что именно эта гипотеза распространилась быстрее всего. В ее пользу высказывается Оливер Кэролл, московский корреспондент британской газеты The Independent. Он сомневается в том, что военное положение на Украине нужно кому-то в большей степени, чем действующему президенту страны.

”Если дело пойдет по военному сценарию, это только взбодрит администрацию Порошенко, который, по данным опросов, идет далеко позади лидера избирательной гонки, бывшего премьера Юлии Тимошенко, — пишет журналист. — Российская угроза — ключевой пункт трехчастной предвыборной повестки Порошенко, которая зафиксирована на плакатах, висящих по всей стране: армия, язык, вера”. По подсчетам социологов, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, Порошенко мог бы расчитывать в лучшем случае на третье место, уступая не только Тимошенко, но и актеру-комику Владимиру Зеленскому.

Корреспондент радио ”Свобода” Кристофер Миллер цитирует депутата Сергея Лещенко, который избирался в нынешний состав Рады от ”Блока Петра Порошенко”, но теперь критикует президента. Лещенко считает, что президент хочет перенести выборы на следующую осень, когда ослабнет эффект от недавнего повышения тарифов ЖКХ.

Член украинского парламента Сергей Лещенко делится любопытными мыслями и предсказаниями. Он полагает, что Порошенко добьется одобрения военного положения, и президентские выборы отложат до осени, чтобы провести их одновременно с парламентскими. Так Порошенко получит больше шансов на переизбрание.

Журналист ”Би-би-си” на Украине Джонах Фишер перед голосованием по военному положению в Раде задается тремя вопросами. Почему сейчас, а не раньше? Чем поможет режим военного положения? Будут ли отложены выборы?

Украинский парламент, вероятно, одобрит военное положение.Ключевые вопросы:1. Почему сейчас, а не в 2014/15 (когда шли боевые действия на востоке Украины)?2. Что военное положение позволит им предпринять против России такого, чего они не могли сделать раньше?3. Будут ли отложены мартовские президентские выборы?

Франк Нинхузен из Süddeutsche Zeitung полагает, что военное положение действительно может помочь если не поднять рейтинг Порошенко, то хотя бы отсрочить его уход с поста президента. Хотя в своем обращении к украинцам Порошенко пообещал не откладывать выборы, его критики считают это недостаточной гарантией их проведения, ведь срок действия военного положения может быть продлен в любой момент.

Мэтью Рожански, директор Института Кеннана в Вашингтоне, полагает, что обострение конфликта может быть выгодно и Москве, и Киеву. ”Путин умеет отвлекать внимание граждан с помощью патриотизма, а у Порошенко действительно нелегкие времена”, — заключает Рожански.

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