Путин проверит действия военных на ”Западе-2017” в Ленобласти

Zapad-2013 Foto: Alexei Druzhinin, RIA Novosti

Президент России Владимир Путин проинспектирует действия российских и белорусских военных на учениях ”Запад-2017” в понедельник, 18 сентября. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.