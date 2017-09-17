Путин проверит действия военных на ”Западе-2017” в Ленобласти

Президент России Владимир Путин проинспектирует действия российских и белорусских военных на учениях ”Запад-2017” в понедельник, 18 сентября. Об этом сообщает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.
Путин посетит полигон ”Лужский” в Ленинградской области.
”Верховный Главнокомандующий проинспектирует действия Вооруженных Сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения ”Запад-2017”, который пройдет на полигоне ”Лужский”, — говорится в сообщении.
Ранее в генштабе ВС России заявили, что Россия и Белоруссия достигли тесного взаимодействия в ходе учений.
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