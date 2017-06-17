Путин прокомментировал возможность новых санкций США против России

Новые санкции США против России осложнят российско-американские отношения, но не приведут Россию к тупику. Так президент России прокомментировал возможность введения Соединенными Штатами новых санкций против Москвы в интервью телеканалу ”Россия 1”.

”Чего бы ни было и какие бы решения ни были приняты за океаном, это не поставит нас в тупик”, — сказал Путин. ”Что-то придется скорректировать, что-то нам придется дополнительно сделать, на что-то обратить внимание, но это не приведет к тупику и к коллапсу. Но это будет, конечно, осложнять российско-американские отношения. Я считаю, что это вредно”, — отметил президент.

На вопрос о возможных ответных мерах Путин ответил: ”Надо посмотреть, как все это будет происходить. Сейчас публично говорить о наших ответных действиях преждевременно”.

На этой неделе сенат США одобрил законопроект о расширении санкций против России. Теперь документ должен получить одобрение у членов палаты представителей, после этого отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

Под новые санкции могут попасть госкомпании, работающие в секторах железнодорожного и судоходного транспорта. Активы этих компаний, находящиеся на территориях под юрисдикцией США, будут заблокированы. Санкции могут коснуться и нефтегазовой отрасли.

15 июня во время прямой линии Путин заявил, что не считает чем-то ”экстраординарным” одобрение законопроекта о новых санкциях сенатом США. ”Это свидетельство и продолжающейся внутриполитической борьбы в Штатах. Но тем не менее это происходит и, я считаю, на голом месте”, — сказал тогда президент. Глава государства признал, что санкции отразились на российской экономике, но не кардинально, добавил он. При это, отметил Путин, ​”есть и плюсы”. ”В чем они заключаются? В том, что мы вынуждены были включить мозги, таланты, сосредоточить ресурсы на ключевых направлениях, а не только пользоваться нефте- и газодолларами”, — сказал он.