Путин произвел кадровые перестановки

Vladimir Putin Foto: Natalia Seliverstova, Sputnik

Президент России Владимир Путин назначил бывшего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе (ЦФО). Об этом сообщается на сайте Кремля, передает Gazeta.ru.