25.12.2017, 17:01

Путин произвел кадровые перестановки

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Gazeta.ru
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Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Natalia Seliverstova, Sputnik

Президент России Владимир Путин назначил бывшего губернатора Воронежской области Алексея Гордеева полномочным представителем президента в Центральном федеральном округе (ЦФО). Об этом сообщается на сайте Кремля, передает Gazeta.ru.

”Назначить Гордеева Алексея Васильевича полномочным представителем президента России в Центральном федеральном округе”, — говорится в указе, подписанном Путиным.

Ранее Путин принял отставку Алексея Гордеева с поста губернатора Воронежской области.

Александр Гусев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Воронежской области.

Полпред президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) Николай Цуканов освобожден от должности и назначен помощником президента по вопросам местного самоуправления.

Полномочным представителем президента в СЗФО назначен Александр Беглов.

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