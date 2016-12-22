"Следует четко отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно по периметру российских границ. И своевременно вносить корректировки в планы по нейтрализации потенциальных угроз нашей стране", — цитирует РИА Новости заявление Путина, которое он произнес в четверг на заседании коллегии Минобороны.
Путин призвал отслеживать изменения баланса сил у российских границ(30)
Необходимо отслеживать любые изменения баланса сил и военно-политической обстановки в мире, особенно у российских границ, и своевременно корректировать планы по нейтрализации потенциальных угроз, считает президент России Владимир Путин.
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