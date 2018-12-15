Путин призвал осторожно подходить к запретам молодежных концертов

"Относиться к этому нужно очень осторожно, но с чем я согласен полностью — если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать, это зависит от нас", — сказал он на заседании Совета по культуре и искусству в Петербурге.

Путин добавил, что этот вопрос будет еще обсуждаться с участием администрации президента и представителей Минкультуры.

"Вот как это сделать, как возглавить и направить в нужном направлении и нужными средствами — это самое главное, — сказал глава государства. — Потому что способ, о котором вы упоминали — "хватать и не пущать" — он самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать. И эффект будет обратно ожидаемому".

В ходе заседания совета композитор и продюсер Игорь Матвиенко поднял проблему, связанную с отменой концертов рэп-исполнителей в России с применением силовых методов со стороны правоохранительных органов.

"Вот вы сказали, что рэп и прочая современная (поп-культура — ИФ) на трех китах — секс, наркотики и протест. Из всего этого, конечно, больше всего беспокоят наркотики. Это очевидные вещи, это путь к деградации нации, — сказал Путин. — Им нравится где-то там, "за бугром" этим заниматься, ну, и Бог в помощь, пускай, что хотят, то и делают, мы здесь должны думать на тему о том, как выстраивать работу с тем, чтобы такого не было. Это даже не ругаться матом".

Ранее детский омбудсмен России Анна Кузнецова также заявляла, что необходимости в отмене рэп-концертов нет. Как отметила омбудсмен, "мы говорим не о том, что надо создавать новые запреты и преграды, а о том, что надо создавать важное, чтобы увлекать детей".

Регионы против концертов