Президент России Владимир Путин присвоил российскому послу в Турции Андрею Карлову, который был застрелен в понедельник в Анкаре, звание Героя России посмертно.

"За проявленные стойкость и мужество на посту Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Турецкой Республике, большой вклад в реализацию внешнеполитического курса Российской Федерации присвоить звание Героя Российской Федерации Карлову Андрею Геннадьевичу (посмертно)", — говорится в тексте указа Путина, опубликованного на сайте Кремля.

Ранее в среду пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин на один день отложил большую ежегодную пресс-конференцию, чтобы принять участие в траурных мероприятиях.

Похороны Карлова пройдут в четверг. Накануне стало известно, что отпевать погибшего дипломата будет патриарх Кирилл. Служба пройдет в храме Христа Спасителя. Глава Русской православной церкви в 2015 году отпевал бывшего премьера Евгения Примакова и писателя Валентина Распутина.

Тело Карлова накануне было доставлено спецбортом в Москву. В аэропорту Внуково его встречали глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, который приезжал в российскую столицу на переговоры по Сирии.

Карлов был убит выстрелами в спину в понедельник на открытии российской фотовыставке. В него стрелял сотрудник полицейского спецназа, выкрикивая при этом фразы о Сирии и Алеппо. Убийство произошло на фоне акций протеста в Турции по поводу участия России в сирийском конфликте.

Сразу после покушения турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган позвонил Путину. Он считает, что целью организаторов покушения было вновь обострить отношения между Россией и Турцией, однако до сих пор нет достоверной информации о том, какая организация могла стоять за атакой.

Путин очень тяжело воспринял новость об убийстве Карлова, рассказал в среду его пресс-секретарь. "Для президента это была эмоционально очень тяжелая новость. Нападение на посла — фактически нападение на страну", — заявил Песков в интервью телекомпании "Мир".

Отношения России и Турции стали налаживаться летом 2016 года. Чуть более года назад они предельно обострились, после того как турецкие ВВС сбили российский бомбардировщик Су-24 на турецко-сирийской границе. Тогда Путин назвал действия турецких военных "ударом в спину".

В интервью телекомпании "Мир" пресс-секретарь Кремля Песков вернулся к этому выражению. По его словам, убийство российского посла в Анкаре также было "ударом в спину и турецкому государству".