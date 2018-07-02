02.07.2018, 17:21

Путин присвоил частям российской армии имена украинских городов

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rus.DELFI.lv
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Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Mihhail Klimentjev, AP

Президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении почетных наименований целому ряду частей российской армии. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации, сообщает rus.delfi.lv со ссылкой на РБК.


В указах отмечается, что почетные наименования присвоены различным частям "в целях сохранения славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу".

Указы подписаны Путиным 30 июня и уже вступили в силу. Таким образом, 6-й танковый полк российской армии отныне носит почетное наименование "гвардейский Львовский", 68-й танковый полк — "гвардейский Житомирско-Берлинский", 163-й танковый полк — "гвардейский Нежинский".

Названия украинских городов включены в почетные наименования полков в память об участии частей в освобождении этих городов в годы Великой Отечественной войны. В частности, почетное наименование "Житомирский" было присвоено 93-й отдельной танковой бригаде, на базе которой позднее был создан 68-й полк, "в ознаменование одержанной победы и отличие в боях за освобождение города Житомир". Приказ об этом подписал верховный главнокомандующий Иосиф Сталин 1 января 1944 года. После распада СССР 68-й полк был расформирован, но в 2017 году воссоздан.

Также ряду частей российской армии были присвоены почетные наименования, включающие в себя названия городов Беларуси — Витебска (90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия), Кобрина (856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк), Слонима (102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк), а также название столицы Польши (381-й гвардейский артиллерийский Варшавский полк).
Кроме того, 400-й самоходный артиллерийский полк получил почетное наименование "Трансильванский", 144-й мотострелковая дивизия стала гвардейской Ельнинской, 150-я мотострелковая дивизия — Идрицко-Берлинской, а 933-й зенитный ракетный полк — Верхнеднепровским.

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