Путин принял в Кремле Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова

Президент России Владимир Путин принял в Кремле госсекретаря США Рекса Тиллерсона и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, пишет Русская служба Би-би-си.

О том, состоится ли встреча госсекретаря новой администрации Белого дома с президентом Путиным, не было известно до последнего момента.

Как передает Интерфакс, ранее Дмитрия Песков сообщил, что если в течение дня Тиллерсон и Лавров посчитают целесообразным "доложить об итогах переговоров главе государства", то встреча возможна.

В среду в доме приемов российского МИДа прошли переговоры Рекса Тиллерсона и Сергея Лаврова, на которых стороны, как сообщается, попытались сгладить особо острые углы, возникшие между двумя странами из-за событий в Сирии.

Встреча проходила на фоне взаимного обмена колкостями между американским и российским лидерами.

Дональд Трамп обвинил Москву в том, что она поддерживает Асада, а Владимир Путин заявил, что США нарушили закон, начав бомбардировку сирийской авиабазы, и что уровень доверия между Россией и США "деградировал" при администрации Трампа.

"Говоря откровенно, Путин поддерживает явно плохого человека… если Россия не пришла бы и не поддержала это животное, проблемы сейчас не было бы", — заявил Дональд Трамп, имея в виду поддержку Россией сирийского президента Башара Асада.

Путин, в свою очередь, отметил дефицит доверия в отношениях между Москвой и Вашингтоном.

"Можно сказать, что уровень доверия на рабочем уровне, особенно на военном уровне, он не стал лучше, а скорее всего, деградировал", — сказал российский президент.

Нынешняя напряженность началась после авианалета неделю назад на поселок Хан Шейхун в провинции Идлиб, где погибли около 90 человек, по всей вероятности, в результате отравления газом. Однако официальный Дамаск отрицает использование химического оружия.

Как пишет "Лента", Москва подтвердила свое намерение устранять проблемы в отношениях с Вашингтоном. Об этом заявил министр иностранных России Сергей Лавров по итогам переговоров с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном, в которых участвовал президент Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС в среду, 12 апреля.

Дипломат отметил, что в российско-американских отношениях скопилось много проблем, в том числе тех, которые ”остались в качестве мины замедленного действия от администрации Барака Обамы”.

”Для преодоления барьеров нужны усилия. Сегодня президент России Владимир Путин подтвердил, что мы на это нацелены”, — заявил глава российского МИД.

По его словам, глава государства также заявил о готовности вернуться к совместному с США применению меморандума о предотвращении инцидентов в Сирии. Это возможно в случае, если ”будет четко подтверждена изначальная цель действий военно-воздушных сил американской коалиции и ВКС РФ, а именно борьба с ИГИЛ и "Джабхат ан-Нусрой" (обе запрещены в России — прим. ”Ленты.ру”)”, уточнил Лавров.

Встреча Лаврова и Тиллерсона с Владимиром Путиным прошла в Кремле после их двусторонних переговоров. Отмечалось, что их беседа продлилась около пяти часов. Глава российского МИД в ходе встречи отметил, что Москва хочет понять реальные намерения администрации Вашингтона. Вместе с тем он подчеркнул, что ставить российским властям ультиматумом неправильно.

11 апреля госсекретарь США заявил, что Россия должна сделать выбор между ”США и здравомыслящими странами с одной стороны и Ираном, группировкой "Хезболла" и режимом [президента Сирии] Башара Асада с другой”.

Российская сторона приостановила действие меморандума о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полетов авиации в ходе операций в Сирии, заключенного в октябре 2015 года между Вашингтоном и Москвой, после атаки американцев на сирийскую авиабазу Шайрат.