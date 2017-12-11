Путин прибыл на базу Хмеймим в Сирии и приказал начать вывод войск

Президент России Владимир Путин впервые приехал в Сирию, на российскую авиабазу Хмеймим. Там его встретили глава страны Башар Асад, министр обороны России Сергей Шойгу и командующий российской группировки Сергей Суровикин.

Путин приказал начать вывод российской группировки войск из Сирии после разгрома террористов ”Исламского государства”, сообщает Meduza. Согласно сайту Кремля, единственный раз президент России посещал Сирию в 2010 году — в мае Дмитрий Медведев приехал в Дамаск с официальным визитом.