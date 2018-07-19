Путин предрек обострение ситуации на востоке Украины и вспомнил о перспективе принятия страны в НАТО

На встрече с послами Владимир Путин затронул тему присоединения Грузии и Украины к НАТО, передает РБК. По словам президента, тем, кто стремится сделать это, "следует подумать о последствиях такой безответственной политики".

"На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно", — пригрозил глава государства.

По его словам, основой безопасности в Европе является развитие сотрудничества. "Ключ к обеспечению стабильности именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не в развертывании у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО", — подчеркнул Путин.

Тему вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс российский президент затрагивал и в интервью телеканалу Fox News во время своего визита в Хельсинки. Тогда глава государства назвал передвижение инфраструктуры НАТО к российской границе угрозой для безопасности страны. "Реакция будет крайне негативной", — пообещал Путин.

В ответ на это генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с главой правительства Грузии Мамукой Бахтадзе заявил, что Россия не имеет права решать за других, что им следует делать или не делать. "Только 29 стран — членов НАТО и Грузия как страна-кандидат могут решать, когда Грузия станет членом альянса", — сказал генсек НАТО.

Из истории давних намеков

Отметим, 10 лет назад Владимир Путин на закрытой встрече Совета Россия — НАТО в Бухаресте намекнул на то, какими могут быть "ответные шаги" России на принятие Украины в НАТО. Сама возможность этого вывела российского лидера из душевного равновесия. "Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! — обратился Путин к тогдашнему президенту США Джорджу Бушу. — Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!"

После этого президент РФ прозрачно намекнул, что если Украину все же примут в НАТО, это государство просто прекратит существование. То есть фактически он пригрозил, что Россия может начать отторжение Крыма и Восточной Украины. Этот процесс начался в 2014 году, когда Украина взяла курс на сближение с Европой, а президент Виктор Янукович лишился власти и бежал из страны.