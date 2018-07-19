19.07.2018, 18:13

Путин предрек обострение ситуации на востоке Украины и вспомнил о перспективе принятия страны в НАТО

 (21)
NEWSru.com
EST
Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Mihhail Klimentjev, TASS

Президент Владимир Путин, выступая на совещании послов и постоянных представителей РФ, заявил, что видит серьезные риски обострения ситуации в Донбассе, где на протяжении нескольких лет идет военное противостояние армии Украины и пророссийских вооруженных формирований ДНР и ЛНР.

"Серьезные риски обострения ситуации сохраняются на юго-востоке Украины", — сказал глава российского государства, слова которого приводит ТАСС.

По его словам, причины возможного обострения все те же — несоблюдение украинским властями взятых на себя обязательств, отказ от мирного разрешения конфликта.

"Раз за разом демонстрируется откровенное пренебрежение договоренностями, нежелание вести диалог со своими гражданами. Все сценарии рассчитываются по силовому пути", — отметил Путин.

Президент также подчеркнул, что остается возможность и для мирного урегулирования. "Исходим из того, что минский комплекс мер остается реальной основой для политического урегулирования кризисной ситуации", — сказал Владимир Путин.

Вхождение Украины в НАТО Путин расценивает как агрессию по отношению к РФ

На встрече с послами Владимир Путин затронул тему присоединения Грузии и Украины к НАТО, передает РБК. По словам президента, тем, кто стремится сделать это, "следует подумать о последствиях такой безответственной политики".

"На подобные агрессивные шаги, которые представляют прямую угрозу России, будем реагировать соразмерно", — пригрозил глава государства.

По его словам, основой безопасности в Европе является развитие сотрудничества. "Ключ к обеспечению стабильности именно в том, чтобы расширять сотрудничество и восстанавливать доверие, а не в развертывании у российских границ новых баз и военной инфраструктуры НАТО", — подчеркнул Путин.

ТОП

Тему вступления Украины и Грузии в Североатлантический альянс российский президент затрагивал и в интервью телеканалу Fox News во время своего визита в Хельсинки. Тогда глава государства назвал передвижение инфраструктуры НАТО к российской границе угрозой для безопасности страны. "Реакция будет крайне негативной", — пообещал Путин.

В ответ на это генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе встречи с главой правительства Грузии Мамукой Бахтадзе заявил, что Россия не имеет права решать за других, что им следует делать или не делать. "Только 29 стран — членов НАТО и Грузия как страна-кандидат могут решать, когда Грузия станет членом альянса", — сказал генсек НАТО.

Из истории давних намеков

Отметим, 10 лет назад Владимир Путин на закрытой встрече Совета Россия — НАТО в Бухаресте намекнул на то, какими могут быть "ответные шаги" России на принятие Украины в НАТО. Сама возможность этого вывела российского лидера из душевного равновесия. "Ты же понимаешь, Джордж, что Украина — это даже не государство! — обратился Путин к тогдашнему президенту США Джорджу Бушу. — Что такое Украина? Часть ее территорий — это Восточная Европа, а часть, и значительная, подарена нами!"

После этого президент РФ прозрачно намекнул, что если Украину все же примут в НАТО, это государство просто прекратит существование. То есть фактически он пригрозил, что Россия может начать отторжение Крыма и Восточной Украины. Этот процесс начался в 2014 году, когда Украина взяла курс на сближение с Европой, а президент Виктор Янукович лишился власти и бежал из страны.

О том, что вопрос выхода Украины из сферы российского влияния крайне болезненно воспринимается Владимиром Путиным, рассказывала в том же 2014 году немецкая пресса со ссылкой на нового президента страны Петра Порошенко. По его словам, Путин во время телефонного разговора сказал ему, что готов снова оккупировать Восточную Европу, как это ранее сделал СССР.

Если бы Путин захотел, то "российские войска взяли бы через пару дней не только Киев, но и Ригу, Вильнюс, Таллин, Варшаву или Бухарест", передавал Порошенко слова российского лидера.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Советник руководителя Одесской полиции: ”Какие-то девочки были”. Погибшие граждане Эстонии устраивали оргии

19.07.2018
Советник руководителя Одесской полиции Руслан Форостяк рассказал Delfi, что причиной смерти граждан Эстонии, которых обнаружили в Одессе 14 июля в одном из номеров гостиницы, стали не только наркотики, поскольку они были слабодействующими, а их совместное употребление с алкоголем и ”Виагрой”, что привело к передозировке.
Подробнее

В Саку на женщину напал насильник, полиция просит помощи в установлении его личности

19.07.2018
По информации полиции вечером, 15 июля, в сакуском парке мужчина 40-50 лет напал на женщину и попытался ее изнасиловать, женщина вырвалась и убежала, насильник скрылся. Полиция просит помочь в установлении его личности.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Решение делопроизводителя: Игорь Манг открывал чакры против желания клиентки и причинил этим неудобства

19.07.2018
Согласно обвинению в протоколе о проступке, Игорь Манг 20 апреля провел подавшей заявление в полицию женщине процедуру открытия ауры и чакр против желания женщины, что создало женщине неудобства.
Подробнее


Naiste käekell Daniel Wellington 0509DW
139,- €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100002
159,- €
-40% Esprit Meeste käekell ES107031003
150,30 €
90,18 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Cuzco
69,- €
27,60 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106142005
205,20 €
123,12 €
-15% Meeste käekell Police BELMONT II PL.15036JSU/61
189,- €
160,65 €

Из-за отравления в ресторане NOA госпитализированы 8 человек, всего к медикам обратилось 13 пострадавших

19.07.2018
Из получивших пищевое отравление в ресторане NOA в Ляэне-Таллиннской центральной больнице находятся уже 8 человек. Амбулаторно в больницу обратились 5 человек, которым поставлен диагноз сальмонеллез.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Мать двоих детей Анетт раскрыла секрет, как за пару месяцев сбросить 17 кг
37-летняя мать двоих детей Анетт много раз проигрывала в борьбе против лишних килограммов. Она даже не могла представить себе, что когда-нибудь ей удастся вернуть фигуру, которая была у нее во время учебы в ВУЗе. Однако ей это удалось – за пару месяцев Анетт избавилась от 17 кг.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



Ратас: 800 000 евро за смену названия Больничной кассы и Кассы по безработице — слишком дорого

19.07.2018
На пресс-конференции правительства премьер-министру Юри Ратасу задали вопрос, обоснована ли инвестиция в 865 000 евро на смену названия Больничной кассы и Кассы по безработице.
Подробнее

В ДТП в Нымме погиб басист эстонского ансамбля Kosmikud. Его на машине сбил новый сожитель экс-супруги музыканта

19.07.2018
Ансамбль Kosmikud сообщил, что ночью скончался их басист Райво Рятте по прозвищу Кыммари (14.06.1970 — 18.07.2018). Полиция подтверидла, что музыкант погиб в результате ДТП.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Лучшие гостиницы Риги: Гостеприимные отели и гостиницы в самом центре города, где стоит остановиться больше чем на одну ночь
Все больше и больше эстонцев находят причину навестить и более далекие уголки Латвии. Весенняя Рига привлекает премьерами Латвийской национальной оперы, оживленными поп-концертами, и романтикой старого города и вечерних прогулок по берегам Даугавы.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


“НАШ ДОМ 2018” | Пышный сад на песчаных дюнах в Хяэдемеэсте

19.07.2018
На сухих песчаных дюнах расположен сад площадью 0,5га. “Разбивка сада была начата в 2003 году с привоза земли и посева травы. Самые большие клумбы стали разбивать с 2009 года. С этого времени сад только разрастался: были добавлены новые клумбы и посадки, изменения коснулись также “комнаты отдыха” во дворе, где можно посидеть на свежем воздухе. Создание каждой клумбы было начато с очищения почвы и замены песка землей,” — представляет свой сад хозяйка Биргит.
Подробнее