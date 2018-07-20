20.07.2018, 10:18

Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе

 (119)
Lenta.ru
EST
Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: SPUTNIK, REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал на совещании с послами и постпредами, что предложил американскому лидеру Дональду Трампу провести референдум в Донбассе, чтобы урегулировать конфликт на юго-востоке Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух участников встречи.

По словам источников агентства, Путин решил дать Трампу время обдумать предложение прежде чем выносить его на публику. Предполагается, что идея российского лидера может означать, что Путин готов остановить конфликт, продолжающийся четыре года. Bloomberg при этом отмечает, что даже если Трамп поддержит референдум, это решение будет сложно продать Украине и ее европейским сторонникам.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о референдуме, однако сказал, что некоторые идеи по урегулированию кризиса на Украине обсуждались на саммите в Хельсинки.

Ранее 17 июля Владимир Путин рассказал в интервью по итогам встречи с Дональдом Трампом, что стороны договорились проработать на экспертном уровне вопрос урегулирования кризиса на Украине. ”Мы говорили по Украине, там есть некоторые новые идеи по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны, договорились проработать это пока на экспертном уровне”, — отметил Путин.

Первые полноформатные переговоры между Россией и США прошли 16 июля в Хельсинки. Включая беседу тет-а-тет Путина и Трампа, они продлились почти четыре часа. Стороны заявили, что в целом довольны встречей.

Кризис на юго-востоке Украины начался весной 2014 года. Киев и страны Запада регулярно обвиняют Москву в прямом участии в конфликте. Российское руководство неоднократно заявляло, что военнослужащих РФ на Украине не было и нет.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


”Можете со своими вопросами пойти в ж…”, или Как на самом деле в Эстонии работает защита данных GDPR

20.07.2018
Пользователь Reddit из Эстонии опубликовал беседу своего друга с предприятием Firmavabaks.net, занимающимся ликвидацией фирм. Друг спросил о законности обработки своих данных, исходя из GDPR, на что был послан далеко и надолго.
Подробнее

Судья: люди часто утверждают, что не могут платить минимальную сумму алиментов, но тратят большие деньги на правовую помощь

20.07.2018
Керсти Керстна-Вакс — судья по гражданским делам и председатель Тартуского окружного суда. По словам судьи с многолетним стажем, нынешняя система алиментов не всегда покрывает потребности ребенка. Одним родителям действительно тяжело финансово поддерживать своих детей, а другие пытаются скрыть свой доход, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


ФОТО DELFI | Baltic Sun продолжается: народу в два раза меньше, а нарвитяне хотят билеты на концерт Рыбака по 6 евро, а не по 30

20.07.2018
Если в первый день грандиозный по уровню организации и масштабу четырехдневный ”фестиваль музыки и радости” Baltic Sun собрал около 500 человек, многие из которых попали на него бесплатно как участники велопохода, то во второй народу было раза в два меньше. Выступавшую последней впечатляющую шведскую певицу японского происхождения Майю Хирасаву слушало хорошо если 100 человек.
Подробнее


Откуда деньги? Стало известно, кто оплатил световое шоу Нечаевой на “Евровидении”

20.07.2018
Теперь, когда Элина Нечаева дала в концертном доме Alexela свой первый сольный концерт, начинают всплывать подробности о ее выступлении на “Евровидении”. Так, шикарной проекции со льцом, водой и цветами на платье Элины могло бы и не быть, если бы не поддержка друзей и знакомых бизнесмена Айво Пярна. Световое шоу стоило 65 000 евро, пишет Kroonika.
Подробнее

Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе

20.07.2018
Президент России Владимир Путин рассказал на совещании с послами и постпредами, что предложил американскому лидеру Дональду Трампу провести референдум в Донбассе, чтобы урегулировать конфликт на юго-востоке Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух участников встречи.
Подробнее

Naiste käekell Daniel Wellington DW00100065
109,- €
-25% Käekell LACO Bell-X-1 861907
540,- €
405,- €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
118,15 €
Käekell LACO Dresden 40 862074
440,- €
-40% Esprit Naiste käekell ES107262002
135,- €
81,- €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Red Fred Seoul
69,- €
27,60 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ




Верность мужчин по знакам зодиака

20.07.2018
Какого мужчину ищет каждая уважающая себя женщина? Внимательного, заботливого, ответственного и, конечно же, верного. Ведь без взаимной верности почти все отношения обречены на провал. Давайте разберемся, мужчины каких знаков зодиака не склонны к изменам, а кто чересчур любвеобилен, пишут Dni.ru.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

4 удивительных факта о питании вашего питомца, о которых вы не подозревали
Как владельцы домашних животных, мы знаем какие-то основы: шоколад токсичен для собак, кошки могут быть очень разборчивыми в еде. Но как насчет их потребностей в питании? Вот три вопроса, которые следует задать при выборе корма для вашего питомца: 1) безопасен ли он, 2) питателен ли он, 3) подходит ли он для вашего питомца.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Вещи, которые вы никогда не должны чистить пищевой содой

20.07.2018
Пищевая сода является действительно хорошим чистящим средством, потому весьма соблазнительно использовать ее практически везде. Но даже если она мягче, чем некоторые альтернативы, сода все же имеет некоторые недостатки.
Подробнее