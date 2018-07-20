Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе

Президент России Владимир Путин рассказал на совещании с послами и постпредами, что предложил американскому лидеру Дональду Трампу провести референдум в Донбассе, чтобы урегулировать конфликт на юго-востоке Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух участников встречи.

По словам источников агентства, Путин решил дать Трампу время обдумать предложение прежде чем выносить его на публику. Предполагается, что идея российского лидера может означать, что Путин готов остановить конфликт, продолжающийся четыре года. Bloomberg при этом отмечает, что даже если Трамп поддержит референдум, это решение будет сложно продать Украине и ее европейским сторонникам.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о референдуме, однако сказал, что некоторые идеи по урегулированию кризиса на Украине обсуждались на саммите в Хельсинки.