20.07.2018, 10:18

Путин предложил Трампу провести референдум в Донбассе

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Lenta.ru
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Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: SPUTNIK, REUTERS

Президент России Владимир Путин рассказал на совещании с послами и постпредами, что предложил американскому лидеру Дональду Трампу провести референдум в Донбассе, чтобы урегулировать конфликт на юго-востоке Украины. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на двух участников встречи.

По словам источников агентства, Путин решил дать Трампу время обдумать предложение прежде чем выносить его на публику. Предполагается, что идея российского лидера может означать, что Путин готов остановить конфликт, продолжающийся четыре года. Bloomberg при этом отмечает, что даже если Трамп поддержит референдум, это решение будет сложно продать Украине и ее европейским сторонникам.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отказался комментировать информацию о референдуме, однако сказал, что некоторые идеи по урегулированию кризиса на Украине обсуждались на саммите в Хельсинки.

Ранее 17 июля Владимир Путин рассказал в интервью по итогам встречи с Дональдом Трампом, что стороны договорились проработать на экспертном уровне вопрос урегулирования кризиса на Украине. ”Мы говорили по Украине, там есть некоторые новые идеи по способам урегулирования кризиса на юго-востоке страны, договорились проработать это пока на экспертном уровне”, — отметил Путин.

Первые полноформатные переговоры между Россией и США прошли 16 июля в Хельсинки. Включая беседу тет-а-тет Путина и Трампа, они продлились почти четыре часа. Стороны заявили, что в целом довольны встречей.

Кризис на юго-востоке Украины начался весной 2014 года. Киев и страны Запада регулярно обвиняют Москву в прямом участии в конфликте. Российское руководство неоднократно заявляло, что военнослужащих РФ на Украине не было и нет.

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