Путин предложил смягчить статью УК РФ о возбуждении ненависти

"Анализ правоприменительной практики показывает, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные ч.1 ст. 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" Уголовного кодекса РФ является обоснованным", — говорится в пояснительной записке.

Президент предлагает отказаться от привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства. Уголовно наказуемыми будут признаваться те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года.

В пояснительной записке уточняется, что поправки в 282 статью УК РФ подготовлены одновременно с изменениями в Кодекс РФ об административных правонарушениях и касаются ответственности за действия, связанные с возбуждением ненависти либо вражды, а также с унижением достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.

В сопроводительных материалах отмечается, что пленум Верховного суда РФ в постановлении от 20 сентября этого года, касающегося судебной практики по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности, указал судам, в том числе, "на необходимость при правовой оценке действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по названным выше признакам, исходить из характера и степени общественной опасности содеянного".