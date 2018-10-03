Путин предложил смягчить статью УК РФ о возбуждении ненависти

Президент РФ внес в Госдуму законопроект, направленный на гуманизацию уголовного законодательства — он смягчает уголовную ответственность за преступления, предусмотренные статьей 282 УК РФ.
"Анализ правоприменительной практики показывает, что не во всех случаях привлечение к уголовной ответственности за деяния, предусмотренные ч.1 ст. 282 "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" Уголовного кодекса РФ является обоснованным", — говорится в пояснительной записке.
Президент предлагает отказаться от привлечения к уголовной ответственности за деяния, совершенные однократно и не представляющие серьезной угрозы для основ конституционного строя и безопасности государства. Уголовно наказуемыми будут признаваться те деяния, которые совершены лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичные деяния в течение одного года.
В пояснительной записке уточняется, что поправки в 282 статью УК РФ подготовлены одновременно с изменениями в Кодекс РФ об административных правонарушениях и касаются ответственности за действия, связанные с возбуждением ненависти либо вражды, а также с унижением достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе.
В сопроводительных материалах отмечается, что пленум Верховного суда РФ в постановлении от 20 сентября этого года, касающегося судебной практики по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности, указал судам, в том числе, "на необходимость при правовой оценке действий, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по названным выше признакам, исходить из характера и степени общественной опасности содеянного".
В настоящее время в Уголовном кодексе предусматривается наказание до пяти лет лишения свободы за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к социальной группе, совершенные публично, с использованием СМИ либо интернета
Штрафы за репосты
Законопроект также фактически касается ответственности за репосты в социальных сетях, поскольку речь идет о действиях, связанных с возбуждением ненависти либо вражды с использованием, в том числе средств массовой информации либо информационно-коммуникационных сетей, включая сеть Интернет.
Внесенные президентом поправки в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) вводят в этот кодекс новую статью "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".
Определяется, что за действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, на унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, религии, принадлежности к социальной группе, совершенные публично, в том числе в интернете, предлагается наказывать штрафом на граждан от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, обязательными работами на срок до ста часов или административным арестом на срок до 15 суток, юридических лиц — штрафом от 250 тыс. до 500 тыс. рублей.
В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что к административной ответственности будут привлекаться лица, которые совершили данное правонарушение впервые при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных в части 2 статьи 282 УК РФ (совершение деяния с применением насилия или с угрозой его применения, с использованием служебного положения либо организованной группой).