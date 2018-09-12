Путин предложил до конца года заключить мирный договор с Японией

Выступая на заседании Восточного экономического форума во Владивостоке, президент России Владимир Путин предложил заключить мирный договор с Японией без каких-либо предварительных условий до конца этого года. Последние 70 лет заключению договора мешают споры о Курилах.

Путин сказал об этом, отвечая на реплику модератора форума Сергея Брилева, который задал гипотетический вопрос: даже если Южные Курилы, как их называют в России (Северные территории для Японии) изменят статус, не появятся ли там американские ПРО.

Путин сказал, что Россию может не беспокоить продвижение американских систем противоракетной обороны. Он сослался при этом на выступление японского премьера Синдзо Абэ на форуме.

"Синдзо предложил менять подходы. Это простая мысль, но она мне пришла в голову прямо сейчас здесь. 70 лет мы пытаемся выйти на решение вопросов, — заявил Путин. — Давайте заключим мирный договор — не сейчас, а до конца года, без всяких предварительных условий".

"А потом на основе этого мирного договора, как друзья, продолжим решать все спорные вопросы", — добавил российский президент.

Абэ в конце своего выступления тоже призвал подписать мирный договор. Однако японский премьер не уточнял сроков.

"Дамы и господа! Мы больше не должны бесконечно усложнять жизнь нашим детям из-за тупика в японо-российских отношениях, который доставлял затруднения нашему поколению, — сказал он. — Пожалуйста, поддержите наши шаги в направлении заключения мирного договора. Я прошу у всех вас бурных аплодисментов".

Переговоры с Абэ

Два дня назад Путин и Абэ провели переговоры во Владивостоке. Тогда Путин сказал, что проблему мирного договора, которая "обсуждается многие десятилетия", сложно решить в одночасье. "Но мы готовы искать развязки, которые устроили бы и Россию, и Японию", — говорил он.

Накануне поездки Абэ в Россию японские СМИ сообщали, что он собирается обсудить возможность подписания мирного договора.

Одновременно с форумом во Владивостоке на Дальнем Востоке сейчас проходят военные учения, которые называют самыми масштабными со времен холодной войны. Японское правительство выражало в связи с этим озабоченность.

Путин и Абэ регулярно встречаются в последние годы. В декабре 2016-го во время визита президента России в Японию они договорились о том, что две страны будут вести совместную экономическую деятельность на Курильских островах. Скорого подписания мирного договора между Россией и Японий ждать не стоит, говорил тогда Абэ.

Ни мира, ни войны

СССР объявил войну Японии за несколько недель до ее капитуляции в августе 1945 года. Советские войска заняли Курильские острова и освободили Маньчжурию.

Курильские острова остаются с тех пор основным препятствием для достижения мира между двумя странами. Москва считает, что ее суверенитет над этими территориями зафиксирован различными послевоенными соглашениями, однако Токио выдвигает свои притязания на эти острова.

Советский Союз не подписал мирный договор 1951 года между Японией и союзными державами. Однако в 1956 году он подписал совместную декларацию о прекращении состояния войны и восстановлении дипломатических отношений с Японией. С тех пор нерешенный территориальный спор не дает заключить официальный мирный договор.