23.01.2018, 20:33

Путин пожелал российским судьям ”простого человеческого счастья”

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Gazeta.ru
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Vladimir Putin
Vladimir PutinFoto: Michael Klimentyev, RIA Novosti

Президент России Владимир Путин посочувствовал российским судьям с связи со сложностью их работы и пожелал им простого человеческого счастья, передает ”Интерфакс”.

”Но вся профессиональная жизнь судьи связана с конфликтами. Судья всегда в конфликте”, — сказал Путин

Президент признал, что такая работа ”накладывает серьезный отпечаток” на жизнь судей, это — ”постоянное напряжение”.

В связи с этим Путин призвал российских судей ”не забывать, что жизнь состоит не только из одних конфликтов”, и пожелал им ”простого человеческого счастья”.

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