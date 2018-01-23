Путин пожелал российским судьям ”простого человеческого счастья”

Президент России Владимир Путин посочувствовал российским судьям с связи со сложностью их работы и пожелал им простого человеческого счастья, передает ”Интерфакс”.

”Но вся профессиональная жизнь судьи связана с конфликтами. Судья всегда в конфликте”, — сказал Путин

Президент признал, что такая работа ”накладывает серьезный отпечаток” на жизнь судей, это — ”постоянное напряжение”.

В связи с этим Путин призвал российских судей ”не забывать, что жизнь состоит не только из одних конфликтов”, и пожелал им ”простого человеческого счастья”.