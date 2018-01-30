Путин пошутил над своим отсутствием "в списке врагов США"

Президент России Владимир Путин пошутил на тему своего отсутствия в списке, опубликованном Минфином США. Его слова передает РИА Новости во вторник, 30 января. "Обидно", — заметил он. "Собака лает, караван идет", — добавил президент.

Путин отметил, что сам не видел документ, однако его "проинформировали коллеги". По его мнению, причастные к составлению списка наносят удар по своему руководству. Он также заявил, что Россия может обойтись без совместной работы с США, однако в ее продолжении заинтересованы все. "Глупо сводить все до ноля", — подчеркнул он.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков указал, что "кремлевский список" был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций". "Поэтому де-факто вся эта [указанная в документе] группа лиц названа врагами США", — заключил он.

"Кремлевский список" был опубликован 30 января. В него попали 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, 96 олигархов, а также руководство администрации президента России, все федеральные министры, руководители МВД, СК, ФСБ и Росгвардии. В американском ведомстве отметили, что на фигурантов доклада не распространяются никакие ограничения и запреты, однако санкции в отношении них могут быть наложены позднее.