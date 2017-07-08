Путин пошутил над опоздавшим на переговоры Макроном

Президент России Владимир Путин пошутил над своим французским коллегой Эммануэлем Макроном, опоздавшим на двусторонние переговоры. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на РИА Новости.

Французский лидер принес извинения и пояснил, что задержался, обсуждая вопросы по климату. ”Надеюсь, что теперь климат будет лучше”, — в шутку ответил Путин, приняв извинения. По информации Reuters, президент России прождал Макрона около 20 минут.

Переговоры глав двух государства прошли в субботу, 8 июля, на полях саммита ”Большой двадцатки” в Гамбурге. Путин и Макрон, в частности, констатировали активизацию экономических связей между странами и заявили о росте товарооборота. Также стороны выразили приверженность договоренностям, достигнутым во время визита Путина во французскую столицу в мае.

”Лента.ру” поговорила с отцом современного кремлевского протокола

В июне этого года на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином российский лидер с юмором воспринял опоздание китайской делегации. Одиноко сидящего напротив Си Цзиньпина Путин назвал ”одним бойцом”.

Российский президент также иногда задерживается перед началом мероприятий. Например, он дважды опаздывал на встречу с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Первый раз произошел 15 декабря прошлого года, когда Путин на два часа позже запланированного прибыл в Японию из-за рабочего графика. Второй раз — 7 июля на саммите G20. В связи с затянувшейся беседой с американским лидером Дональдом Трампом Абэ прождал президента России около часа. Путин принес заявления, а японский премьер заверил, что относится к произошедшему с пониманием.