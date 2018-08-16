16.08.2018, 20:29

Путин посетит свадьбу перед встречей с Меркель

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РИА "Новости"
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Путин посетит свадьбу перед встречей с Меркель
AFP / Scanpix

Президент России Владимир Путин 18 августа планирует посетить свадьбу министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, подтвердил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Да, заедет по дороге в Берлин", — сказал он.

Помощник президента Юрий Ушаков, со своей стороны, пояснил, что Кнайсль пригласила Путина на свою свадьбу, когда он был с визитом в Вене в начале июня, а теперь в связи с поездкой в Берлин у российского лидера появилась такая возможность.

"Мы заедем и поздравим", — сказал Ушаков.

Ранее о том, что Путин посетит свадьбу Кнайсль, сообщила влиятельная австрийская газета Kronen Zeitung. Церемония бракосочетания пройдет в винодельческом хозяйстве на юге федеральной земли Штирия.

По данным издания, к приезду российского лидера готовятся австрийские силы безопасности, в том числе спецподразделение "Кобра", которое уже провело несколько подробных бесед с невестой и женихом на тему безопасности.

Встреча в замке Мезеберг

Канцлер ФРГ Ангела Меркель примет 18 августа, в субботу, в правительственной резиденции Мезеберг президента РФ Владимира Путина.
Как сообщил ранее Дмитрий Песков, Путин и Меркель на переговорах в Берлине обсудят ситуацию на Украине и в Сирии, а также американские санкции.

"Они (Путин и Меркель — ред.) сделают заявление для прессы. Но что касается тем, то это сверка часов по всем важнейшим проблемам. Это, конечно, и международный круг вопросов — это и Украина, это и Сирия, это и рестрикции, с которыми так или иначе сталкиваются сейчас многие страны", — сказал он.

Кроме того, лидеры России и Германии обсудят вопросы двусторонних торгово-экономических отношений и реализации крупных международных коммерческих проектов, добавил пресс-секретарь. "Я имею в виду, конечно, "Северный поток — 2" и иные вопросы, которые стороны посчитают необходимым затронуть", — заключил он.

"Есть о чем поговорить"

Политолог, кандидат исторических наук Михаил Смолин в эфире радио Sputnik отметил, что России и Германии, несмотря на трудности, удается находить рациональные подходы к двусторонним отношениям.

"С Меркель Путин знаком давно, отношения с этим канцлером у нас всегда были непростыми. Однако в последнее время, как мне кажется, мы находим некие рациональные подходы друг к другу, в том числе в связи с тем давлением, которое (президент США Дональд) Трамп оказывает на ФРГ. И, как мне представляется, Меркель в этих условиях находит некую срединную стезю, основанную, прежде всего, на экономических интересах Германии", — отметил Михаил Смолин.

По его словам, при этом немалое внимание стороны уделят вопросам глобальной политики.

ТОП

"Ситуация, связанная с Ираном, очень важна и для Германии, и для России. Но, поскольку мы не собираемся выходить из этой сделки, никаких дополнительных санкций США на нас наложить не могут, поэтому здесь больше проблем видится со стороны Германии, которой (президент США Дональд) Трамп обещает санкции, если она не выйдет из сделки с Ираном. А по Сирии для Германии каких-то непреодолимых целей я не вижу. Думаю, эта тема не будет сильным противоречием в наших взаимоотношениях. И раз сама Меркель едет в Москву беседовать на эти темы, то она склонна выполнять все свои обязательства, которые ранее взяла и в отношении России, и в отношении Ирана. Здесь есть желание лично конкретизировать и утрясти вновь создавшуюся ситуацию из-за давления США", — считает Михаил Смолин.

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