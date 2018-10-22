Путин поручил ввести санкции в отношении Украины

В указе не говорится, о каких мерах идет речь — их еще предстоит разработать правительству, передает Meduza. Также документ поручает составить перечни физических и юридических лиц, в отношении которых эти меры будут применяться.

Указ вступил в силу с 22 октября. В нем говорится, что его отменят, если Украина откажется от ”ограничительных мер” в отношении граждан и юридических лиц РФ.

Владимир Путин в июне подписал закон о санкциях в ответ на ”недружественные действия” США и других стран.

В июле ”Коммерсант” со ссылкой на источник в Белом доме сообщил, что правительство России начало подготовку президентского указа о санкциях в отношении физических и юридических лиц Украины.

В настоящее время в санкционных списках Украины находятся около 1700 физических и около 700 юридических лиц; большинство из них — из России.