10.01.2018, 19:00

Путин пообещал сохранить в России бесплатное высшее образование

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Gazeta.ru
EST
Vladimir Putin pole veel avlikult teatanud, kas ta üldse tahab uuesti kandideerida
Venemaa president Vladimir PutinFoto: Karli Saul

Президент России Владимир Путин заявил, что бесплатное высшее образование в России сохранится, передает корреспондент ”Газеты.Ru” со встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

”Бесплатное образование, безусловно, сохранится”, — сказал Путин.

При этом он уточнил, что система ЕГЭ в стране работает и ее нужно совершенствовать.

”Есть и минусы, но все-таки эта система работает. Ее нужно совершенствовать”, — сказал Путин.

Ранее Путин предложил разработать особые нормативы финансирования для творческих вузов.

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