Путин пообещал сохранить в России бесплатное высшее образование

Президент России Владимир Путин заявил, что бесплатное высшее образование в России сохранится, передает корреспондент ”Газеты.Ru” со встречи с рабочими Тверского вагоностроительного завода.

”Бесплатное образование, безусловно, сохранится”, — сказал Путин.

При этом он уточнил, что система ЕГЭ в стране работает и ее нужно совершенствовать.

”Есть и минусы, но все-таки эта система работает. Ее нужно совершенствовать”, — сказал Путин.

Ранее Путин предложил разработать особые нормативы финансирования для творческих вузов.