Путин пообещал обсудить права геев с Чайкой и Колокольцевым

Президент Владимир Путин пообещал обсудить с генпрокурором Юрием Чайкой и главой МВД Владимиром Колокольцевым права гомосексуалистов на Северном Кавказе. Такое обещание глава государства дал в ходе беседы с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой, сообщает ТАСС.

”Конечно, я переговорю с генеральным прокурором, министром внутренних дел, с тем чтобы они вас поддержали по той теме, которую вы подняли сейчас, по известной информации или по слухам, можно сказать, о том что происходит у нас на Северном Кавказе с людьми нетрадиционной сексуальной ориентации”, — заверил президент.

19 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе встречи с Путиным в Кремле опроверг появившуюся в СМИ информацию о гонениях на геев в республике. По его словам, публикации носят провокационный характер, а все якобы убитые люди, о которых идет речь в материалах, живы и здоровы.

1 апреля ”Новая газета” опубликовала статью о массовых задержаниях и убийствах жителей Чечни из-за подозрений в нетрадиционной сексуальной ориентации. 4 апреля издание выложило анонимные свидетельства задержанных, которые рассказали о пытках в тюрьме. Тогда уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выразила сомнение в достоверности этих сведений.