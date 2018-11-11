Путин положительно оценил идею создания общеевропейской армии

Президент России Владимир Путин положительно оценил идею создания общеевропейских вооруженных сил, высказанную президентом Франции Эммануэлем Макроном, отметив, что это пошло бы на пользу укрепления многополярного мира.
"Что касается альтернативных Вооруженных сил, общеевропейских, это не новая идея. Сейчас президент Макрон ее реанимировал. Но мне об этом еще говорил один из прежних президентов (Франции) Жак Ширак. Но и до него были эти идеи", — сказал он в интервью RT France.
Путин подчеркнул, что "это в целом процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира". "В этом смысле у нас перекликаются позиции с Францией", — сказал президент РФ.
Глава российского государства отметил, что "Европа — мощное экономическое образование, мощный экономический союз и в целом вполне естественно, что они хотят быть независимыми самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности".
Накануне президент США Дональд Трамп назвал в своем твиттере "очень оскорбительными" слова Макрона о создании европейской армии.
Идея единой европейской армии
6 ноября президент Франции заявил, что Европе для обороны необходима единая армия, которая бы не зависела от США. "Мы не обеспечим европейцам защиту, если не решим создать настоящую европейскую армию", — сказал он в интервью радиостанции Europe 1.
"На фоне (действий — ИФ) России, которая у наших границ и которая показала, что может угрожать, (…) нам нужна Европа, которая может защищаться сама и не зависеть только от США", — отметил Макрон.
По его словам, "авторитарные державы вновь возникают и перевооружаются на рубежах Европы".
Президент Франции призвал Европу обеспечить защиту от "Китая, России и даже от действий США", упомянув в этом контексте решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Кто больше всего пострадает от этого (от решения выйти из договора — ИФ)? Европа и ее безопасность", — подчеркнул он.
Европейские СМИ напоминают, что идея создании единой европейской армии существует уже долгие годы.
При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что не против такой инициативы. Однако он отмечал, что такие силы должны дополнять действия НАТО, а не дублировать их. Генсек альянса также говорил о том, что "европейцам следует самим решать, каким образом им следует организовать сотрудничество в сфере обороны и безопасности".