Путин положительно оценил идею создания общеевропейской армии

"Что касается альтернативных Вооруженных сил, общеевропейских, это не новая идея. Сейчас президент Макрон ее реанимировал. Но мне об этом еще говорил один из прежних президентов (Франции) Жак Ширак. Но и до него были эти идеи", — сказал он в интервью RT France.

Путин подчеркнул, что "это в целом процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира". "В этом смысле у нас перекликаются позиции с Францией", — сказал президент РФ.

Глава российского государства отметил, что "Европа — мощное экономическое образование, мощный экономический союз и в целом вполне естественно, что они хотят быть независимыми самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности".

Накануне президент США Дональд Трамп назвал в своем твиттере "очень оскорбительными" слова Макрона о создании европейской армии.

Идея единой европейской армии

6 ноября президент Франции заявил, что Европе для обороны необходима единая армия, которая бы не зависела от США. "Мы не обеспечим европейцам защиту, если не решим создать настоящую европейскую армию", — сказал он в интервью радиостанции Europe 1.