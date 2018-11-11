11.11.2018, 16:50

Путин положительно оценил идею создания общеевропейской армии

 (35)
Интерфакс
EST 1
Путин положительно оценил идею создания общеевропейской армии
Foto: REUTERS/SCANPIX

Президент России Владимир Путин положительно оценил идею создания общеевропейских вооруженных сил, высказанную президентом Франции Эммануэлем Макроном, отметив, что это пошло бы на пользу укрепления многополярного мира.

"Что касается альтернативных Вооруженных сил, общеевропейских, это не новая идея. Сейчас президент Макрон ее реанимировал. Но мне об этом еще говорил один из прежних президентов (Франции) Жак Ширак. Но и до него были эти идеи", — сказал он в интервью RT France.

Путин подчеркнул, что "это в целом процесс положительный с точки зрения укрепления многополярности мира". "В этом смысле у нас перекликаются позиции с Францией", — сказал президент РФ.

Глава российского государства отметил, что "Европа — мощное экономическое образование, мощный экономический союз и в целом вполне естественно, что они хотят быть независимыми самодостаточными, суверенными в сфере обороны и безопасности".

Накануне президент США Дональд Трамп назвал в своем твиттере "очень оскорбительными" слова Макрона о создании европейской армии.

Идея единой европейской армии

6 ноября президент Франции заявил, что Европе для обороны необходима единая армия, которая бы не зависела от США. "Мы не обеспечим европейцам защиту, если не решим создать настоящую европейскую армию", — сказал он в интервью радиостанции Europe 1.

"На фоне (действий — ИФ) России, которая у наших границ и которая показала, что может угрожать, (…) нам нужна Европа, которая может защищаться сама и не зависеть только от США", — отметил Макрон.

По его словам, "авторитарные державы вновь возникают и перевооружаются на рубежах Европы".

Президент Франции призвал Европу обеспечить защиту от "Китая, России и даже от действий США", упомянув в этом контексте решение Вашингтона выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). "Кто больше всего пострадает от этого (от решения выйти из договора — ИФ)? Европа и ее безопасность", — подчеркнул он.

Европейские СМИ напоминают, что идея создании единой европейской армии существует уже долгие годы.

При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее неоднократно заявлял, что не против такой инициативы. Однако он отмечал, что такие силы должны дополнять действия НАТО, а не дублировать их. Генсек альянса также говорил о том, что "европейцам следует самим решать, каким образом им следует организовать сотрудничество в сфере обороны и безопасности".

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Предлагают помощь, а потом пропадают деньги: что нового придумали мошенники в последнее время?

11.11.2018
Полиция периодически предупреждает население о тех или иных способах обмана, в ходе которого жертвы лишаются солидных сумм. Но доверчивые люди на то и доверчивые, чтобы думать, что с ними такого не произойдет, а потому снова и снова попадать в лапы мошенников. Как аферисты одурачивают людей, какие новые способы придумали и как проверить, кто перед вами, честный человек или обманщик, — узнала ”МК-Эстония”.
Подробнее



Президент Кальюлайд не поедет в Марокко, если не будет единства в отношении договора ООН по миграции

11.11.2018
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что не поедет в Марракеш (Марокко) на конференцию ООН по принятию Глобального договора о безопасной, упорядоченной и регулярной миграции, если эстонское правительство не придет к единому мнению по этому соглашению, передает rus.err.ee.
Подробнее

Путин положительно оценил идею создания общеевропейской армии

11.11.2018
Президент России Владимир Путин положительно оценил идею создания общеевропейских вооруженных сил, высказанную президентом Франции Эммануэлем Макроном, отметив, что это пошло бы на пользу укрепления многополярного мира.
Подробнее

-30% Naiste käekell Daniel Wellington DW00100038
169,- €
118,30 €
-30% Meeste käekell Police VINYL PL.14761JS/61
139,- €
97,30 €
-30% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSBU/02M
250,- €
175,- €
-30% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JSU/13
189,- €
132,30 €
-40% Esprit Naiste käekell ES107042006
139,50 €
83,70 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Black Claude Safari
69,- €
27,60 €

ФОТО: Кайтселийту — 100 лет. Террас, Рюйтель и Луйк возложили венки к памятнику павшим учителям и ученикам

11.11.2018
Силы обороны Эстонии на протяжении этой недели отмечают свое 100-летие. Сегодня после полудня возложили венки к памятнику павшим в Освободительной войне учителям и ученикам у Таллиннской реальной школы.
Подробнее



ГРАФИК: Теплое лето заставило эстоноземельцев больше путешествовать за границу, а интерес финнов к Эстонии рекордно низкий

11.11.2018
В третьем квартале этого года эстоноземельцы на 3% больше путешествовали за границу по сравнению с этим же периодом прошлого года, в трех случаях из четырех они все-таки оставались в пределах ЕС. В отношении посещающих Эстонию туристов видно явное падение среди финнов. Также остановилось количество приезжающих сюда из Азии.
Подробнее


Подготовка к зиме: 8 вещей, которые нужно сделать с комнатными растениями

11.11.2018
Даже если у вас нет собственного огорода, а все ваше знакомство с цветами ограничивается тремя комнатными растениями, два из которых вам подарила мама, а третий откуда-то приволок муж, за ними все равно нужно ухаживать. И их уход напрямую зависит от времени года. С наступлением холодов и начала отопительного сезона в домах в квартире меняется влажность, температурный режим и освещение и все это нужно учитывать.
Подробнее

Необычная экскурсия по Амстердаму: как бывшие жрицы любви стали популярнейшими в городе гидами

11.11.2018
“В квартале красных фонарей больше нет романтики”, — сетует Луиза Фоккенс. “Бордели выглядят как больничные палаты. Когда мы стояли в окнах, на нас была очень сексуальная одежда, а сейчас все в пластике — пластиковая одежда, грудь, а может даже и …”.
Подробнее