04.08.2017, 09:45

Путин подумает о возможности баллотироваться на новый президентский срок

 (83)
Gazeta.ru
EST
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.
Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi.Foto: Karli Saul

Президент России Владимир Путин заявил, что подумает о возможности баллотироваться на следующих президентских выборах, передает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

Об этом он сказал в ходе совещания по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров в Бурятии и Иркутской области.

По видеосвязи перед президентом выступил один из жителей, у которого дом пострадал при пожаре.

”У нас к вам просьба — когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться на этот пост”, — попросил местный житель.

На это Путин ответил: ”Хорошо, я подумаю, спасибо”.

Путин в ходе общения с учащимися детского образовательного центра ”Сириус” заявлял, что еще не принял решение об участии в президентских выборах в 2018 году.

В мае Путин в интервью французской газете Le Figaro также говорил, что пока не решил, будет ли участвовать в президентских выборах 2018 года.

ТОП

При этом в последние месяцы Путин провел сразу несколько поездок: побывал в лагере ”Артек” в Крыму, посетил Екатеринбург, в настоящее время проводит поездку с посещением сибирских и дальневосточных городов.

Также российский лидер стал чаще проводить мероприятия с участием молодежи, как например, ”Недетский разговор” с учащимися ”Сириуса” в Сочи.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии