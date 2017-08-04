Путин подумает о возможности баллотироваться на новый президентский срок

Президент России Владимир Путин заявил, что подумает о возможности баллотироваться на следующих президентских выборах, передает Gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

Об этом он сказал в ходе совещания по вопросу ликвидации последствий лесных пожаров в Бурятии и Иркутской области.

По видеосвязи перед президентом выступил один из жителей, у которого дом пострадал при пожаре.

”У нас к вам просьба — когда будут следующие выборы президента, мы все вас просим баллотироваться на этот пост”, — попросил местный житель.

На это Путин ответил: ”Хорошо, я подумаю, спасибо”.

Путин в ходе общения с учащимися детского образовательного центра ”Сириус” заявлял, что еще не принял решение об участии в президентских выборах в 2018 году.

В мае Путин в интервью французской газете Le Figaro также говорил, что пока не решил, будет ли участвовать в президентских выборах 2018 года.

При этом в последние месяцы Путин провел сразу несколько поездок: побывал в лагере ”Артек” в Крыму, посетил Екатеринбург, в настоящее время проводит поездку с посещением сибирских и дальневосточных городов.

Также российский лидер стал чаще проводить мероприятия с участием молодежи, как например, ”Недетский разговор” с учащимися ”Сириуса” в Сочи.