Путин подписал закон об уголовной ответственности за создание ”групп смерти”

Президент России Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за склонение детей к суициду, передает ТАСС в среду, 7 июня.

Поправки в Уголовный кодекс предусматривают до шести лет заключения за создания так называемых групп смерти и до трех лет для тех, кто вовлекает подростков в смертельно опасные игры.

26 мая законопроект был принят Госдумой. За него проголосовали 408 депутатов, пишет Lenta.ru.

Согласно документу, в статью 110 УК РФ (”Доведение до самоубийства”) добавлен пункт о совершении этого преступления в отношении несовершеннолетних и беременных через СМИ, интернет и публично демонстрируемые произведения. За это предусматривается от пяти до восьми лет заключения.

Также в кодекс добавлены новые статьи: 110.1 (”Склонение к совершению самоубийства или содействие совершению самоубийства”), 110.2 (”Организация деятельности, сопряженной с побуждением граждан к совершению самоубийства”) и 151.2 (”Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для жизни несовершеннолетнего”).

По первой из них максимальное наказание — шесть лет тюрьмы — грозит злоумышленникам, действовавшим как организованная группа через СМИ и интернет в отношении подростков и беременных женщин. По второй, аналогичный срок светит тем, кто описывает способы ухода из жизни в соцсетях.

Освобождение от уголовного преследования могут получить те, кто добровольно сдастся полиции и поможет следствию.

По статье 151.2 ответственность в виде штрафа до 80 тысяч рублей или года тюрьмы грозит тем, кто уговаривает подростка сделать что-либо потенциально опасное для жизни. А тем, кто это делает через интернет, уже могут присудить до трех лет тюрьмы.