Путин подписал закон о СМИ-иноагентах

Президент России Владимир Путин подписал закон о СМИ — иностранных агентах. Закон, принятый в ответ на требование Минюста США зарегистрировать канал Russia Todaу как иноагента в США, критиковали за расплывчатость формулировок. По данным прессы, еще до принятия нового закона Минюст направил уведомления девяти иностранным СМИ, работающим в России.

Законопроект без проблем прошел все чтения в парламенте: Дума уверенно приняла поправки сразу во втором и третьем чтениях, а голосование в Совете Федерации было почти единогласным — лишь один сенатор воздержался. Текст поправок в два закона — "Об информации" и "О СМИ" — опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно положениям закона, на СМИ со статусом иноагента будут распространяться ограничения и обязанности, предусмотренные для некоммерческих организаций — иностранных агентов. Также им будет грозить аналогичная для таких НКО ответственность за нарушение законодательства. Право определять СМИ-иноагентов получил Минюст. Критерий единственный — получение финансирования из-за рубежа.

Разработанные нормы стали ответом на требование Минюста США к RT America — американскому филиалу российской телекомпании — зарегистрироваться в качестве иноагента в Соединенных Штатах. Решение американских властей вызвало возмущение Москвы. Главред RT Маргарита Симоньян ранее пригрозила вероятным прекращением работы американских СМИ в России в том случае, если ее телеканал вынудят отказаться от вещания в Штатах. Работой RT там заинтересовались на фоне расследования предполагаемого вмешательства России в предвыборную кампанию — 2016: в частности, выяснилось, что со связанных с RT аккаунтов оплачивался показ политической рекламы в соцсетях.

По данным прессы, российский Минюст уже направил уведомления девяти иностранным СМИ о принятии поправок и о том, что на них могут быть распространены новые нормы. Как сообщалось, уведомления были направлены радио "Свободная Европа"/радио "Свобода", телеканалу "Настоящее время", проекту Русской службы радио "Свободная Европа"/радио "Свобода" и "Голоса Америки" "Фактограф", региональным проектам радио "Свобода" "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", "Idel.Реалии" и "Кавказ.Реалии".