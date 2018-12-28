Путин подписал закон о штрафах и арестах за вовлечение детей в митинги

Закон обязывает дополнить статью 20.2 КоАП частью 1.1 - (вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния).

За такое правонарушение гражданам будут назначать штраф от 30 до 50 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 100 часов либо до 15 суток ареста. Должностные лица будут штрафовать на 50-100 тысяч рублей, а юридические - на 250-500 тысяч рублей.

Рассмотрение дел по таким правонарушениям будет отнесено к компетенции судей, административные протоколы будут составлять сотрудники полиции, передает ТАСС.

Как пояснил ранее один из авторов инициативы, депутат Госдумы Евгений Ревенко, под вовлечением несовершеннолетнего в совершение противоправного действия понимаются действия взрослого лица, направленные на "возбуждение желания совершить преступление или антиобщественное действие". При этом действия взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме призывов совершить преступление. Законопроект направлен не против детей или родителей, а против тех, кто зазывает на заведомо незаконную акцию, заверил парламентарий.

Впрочем, Ревенко не договаривает. В законе не указано, что его нельзя применять к родителям несовершеннолетних участников митингов. Кроме того, ранее депутаты уже поднимали вопрос о лишении родительских прав тех граждан, чьи дети посещают оппозиционные акции.